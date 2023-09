La saison de curling se prépare à Sept-Îles

C’est ce soir que l’organisation du Club de curling de Sept-Îles tient son 5 à 7 en marge de la saison à venir sur les glaces. Joueuses et joueurs pourront procéder à leur inscription comme membre, mais aussi se régaler de hot-dog et de maïs.

L’événement de ce jeudi 14 septembre est aussi l’occasion de prendre connaissance des activités au calendrier 2023-2024 et de s’inscrire dans les différentes ligues. Il est possible de le faire pour une équipe ou de façon individuelle.

En procédant aujourd’hui, la carte de membre sera au coût de 212$ par adulte. Après le 14 septembre, vous aurez à débourser 20$ de plus. Un frais d’inscription par ligue sera payables à votre capitaine d’équipe lors de votre premier programme de ligue.

L’inscription comme membre peut se faire en ligne via le www.curling7iles.com/subscriptions/new. Des frais de 6$ pour le paiement en ligne seront ajoutés à votre transaction. Sur place, au 21 rue Comeau pour le 5 à 7, vous pourrez payer par chèque ou par carte de débit.

Le président du Club de curling de Sept-Îles, Jonathan St-Onge, a indiqué qu’il n’y avait pas de changement au niveau des ligues avec celles récréatives en soirées les lundis, mardis et mercredis et celles compétition du jeudi. Il y a toujours deux ligues en après-midi, soit les mardis et les mercredis.

Par ailleurs, les travaux pour le nouveau système de refroidissement sont en cours depuis l’été. Si tout se passe bien, les glaces pourraient commencer à prendre forme dès la semaine prochaine.

Après avoir accueilli le Championnat provincial des Clubs l’an dernier, Sept-Îles ne sera pas hôte de compétition d’envergure cette saison. Le Championnat provincial Senior, tant chez les hommes que chez les femmes, se tiendra sur la Côte-Nord, soit à Baie-Comeau du 9 au 17 mars 2024.