Le Husky football ouvre sa saison

À l’entraînement depuis quelques semaines, et ce même avant la rentrée des classes, le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles passe à l’action en fin de semaine.

Les formations cadettes et juvéniles des entraîneurs Jean-Pierre Lord et Luc Turner amorcent leur calendrier régulier de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RSEQ D3) samedi.

Le Husky accueillera pour l’occasion les Centurions de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien dans les deux catégories.

Comme chaque automne, les deux équipes représentant l’école Jean-du-Nord/Manikoutai se lancent dans l’inconnu à l’amorce de la saison.

Si le personnel d’entraîneurs connaît ses troupes, il n’a aucune idée du portrait des rivaux, notamment pour l’ouverture face aux Centurions.

Le général de la formation cadette a tout de même de belles attentes en vue de la saison automnale 2023. « Je me permets d’avoir espoir pour une place en série. On a un beau noyau de jeunes qui pensent football et qui a déjà une maturité de football », mentionne Jean-Pierre Lord.

Il parle d’un effectif plus imposant, « plus aguerri physiquement et avec des habiletés athlétiques. »

Le Husky cadet compte treize joueurs de secondaire 1 sur son effectif de 35 jeunes.

Du côté du juvénile, Coach Turner a perdu beaucoup de vétérans, ceux qui ont terminé leur passage au secondaire. « On a beaucoup de secondaires 3 qui sont montés dans le juvénile. »

Sa formation mise sur près de 35 joueurs, partagés à part presque égale pour chaque âge.

« On aime ce qu’on voit. Je suis confiant avec l’équipe qu’on a pour une bonne continuité. J’ai hâte de voir comment ils (joueurs) vont répondre. On a une équipe équilibrée avec de bons éléments. Les vétérans seront importants. »

Quelques-uns des porte-couleurs du Husky juvénile en seront toutefois à leur baptême du football. « On avait besoin de profondeur », soutient Luc Turner. Restera à voir s’ils seront lancés dans la mêlée dès la première partie.

Le match cadet est à l’horaire pour 10h le samedi 16 septembre, celui juvénile à 13h30. Les deux parties se joueront sur le terrain de football derrière les deux écoles secondaires de la rue Comeau.

Le Casse-Croûte du Pêcheur sera sur place avec son « foodtruck ». Les profits seront remis au programme de football du Husky.