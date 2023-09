Les Nord-Côtiers AAA ouvrent leur saison à Sept-Îles

La saison régulière de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) s’amorce cette fin de semaine pour les équipes AAA des Nord-Côtiers. Habituées d’évoluer à Baie-Comeau pour ces parties à domicile, le temps d’un week-end, ça se passera à Sept-Îles.

Les Nord-Côtiers M13 AAA et M15 AAA accueilleront, pour trois parties dans chacune des catégories, l’Albatros de l’Est-du-Québec (Bas-Saint-Laurent).

Les matchs sont prévus à 14h15 et 19h samedi ainsi qu’à 9h dimanche pour le M13 AAA. Dans le cas du M15 AAA, les heures sont 16h et 20h30 pour la première journée et 10h30 pour la seconde.

Les rencontres des formations dirigées respectivement par Éric Bouchard et Louis-Philippe Canuel se joueront à l’aréna Conrad-Parent.

Il devrait s’agir des seuls matchs des Nord-Côtiers AAA à Sept-Îles cette saison. Quatre affrontements (deux par catégories) sont toutefois prévus à Port-Cartier en cours de calendrier.