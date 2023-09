Le mauvais sort s’acharne sur la clinique du sommeil Beaulieu

Le mauvais sort s’est acharné sur la Clinique du sommeil Beaulieu à Baie-Comeau. Depuis 2022, la propriétaire Stéphanie Beaulieu a malheureusement cumulé les malchances et aujourd’hui, elle tient à rassurer sa clientèle et la population nord-côtière.

« Dans la dernière année, on a eu vraiment beaucoup de difficultés », explique avec transparence la femme d’affaires et inhalothérapeute.

Ces difficultés proviennent d’abord de soucis informatiques et de téléphonie importants, au point de tout recommencer à zéro, adjoints d’une pénurie de main-d’œuvre soudaine.

En plus de ces problématiques majeures, en 2019, la compagnie Philips a effectué un rappel de la machine Respironics, en raison de risques pour la santé liés à l’utilisation des appareils visés. Ce rappel concerne les dix dernières années.

Il est nécessaire de noter que les recours de ce rappel doivent être faits auprès de la compagnie et non de la clinique du sommeil.

« On veut présenter nos excuses les plus sincères à nos clients, ce rappel porte beaucoup à confusion puisque la compagnie Philips se décharge sur les fournisseurs. Pourtant, nous ne sommes pas responsables du fait que les clients n’ont pas encore reçu leur machine », précise Mme Beaulieu.

Le travail de la clinique est d’interagir à titre de messager. L’équipe de la clinique a appelé tous les clients pour les informer de ce rappel et les appelle à nouveau pour prendre rendez-vous lorsque le nouvel équipement arrive. « Les machines de remplacement, on les reçoit au compte-gouttes, selon ce que Philips nous envoie », raconte Stéphanie Beaulieu.

La propriétaire et son équipe précisent qu’une partie de la clientèle s’est montrée mécontente au point d’utiliser de la violence verbale à plus d’une reprise. « Il y a des gens qui arrivent à la clinique en criant. Ils montent le ton, nous disent qu’on leur doit des choses. Il y en a qui veulent de l’argent et ne comprennent pas pourquoi c’est aussi long, mais nous ne sommes pas responsables de ça », mentionne l’entrepreneure. « On ne peut pas tolérer la violence », ajoute-t-elle.

Tout mécontentement et insatisfaction de la part des clients peuvent se faire entendre en s’inscrivant au recours collectif disponible facilement sur le web.

« Ce que je souhaite dire à notre clientèle, c’est que ce n’est pas parce que nous sommes seuls dans la région, qu’on profite de ça pour ne pas donner de service, au contraire », insiste Mme Beaulieu qui a entendu plus d’une fois ce commentaire péjoratif pour l’entreprise.

La femme d’affaires continue également d’offrir gratuitement les premiers tests à la population de la Côte-Nord. « Ça fait sept ans qu’on offre des tests gratuits à la population. Je ne suis pas obligé de faire ça, il n’y a aucune autre clinique qui offre ça. Nous sommes la seule clinique au Québec à offrir la polysomnographie ambulatoire. À ce moment-là, peut-être que la population n’a pas compris qu’elle est choyée, mais c’est le cas », confie Stéphanie Beaulieu.

Une restructuration nécessaire

Tout en restant ouverte 36 heures par semaine, soit du mardi au jeudi, la Clinique du sommeil Beaulieu doit se restructurer.

L’équipe demande de prendre rendez-vous avant de se présenter dans ses locaux afin d’offrir un meilleur service à sa clientèle. Un nouveau pneumologue s’est joint à la clinique et un directeur médical sera nouvellement en poste d’ici le 1er octobre.