Une première année fructueuse pour le Club de plein air de la Côte-Nord

Mis sur pied il y a un peu moins d’un an, le Club de plein air de la Côte-Nord poursuit sa mission de mettre en valeur des sites pour la randonnée et l’escalade.

Au cours de la dernière année, le club s’est concentré sur des activités visant notamment la promotion de la randonnée et de l’escalade. Au total, sept activités ont été organisées et elles ont réuni une centaine de personnes. Parmi les lieux visités, on compte la Baie des tout nus et le lac Walker. Des formations ont également été offertes.

Les activités du Club se sont autant adressées à des experts dans les disciplines qu’à des personnes souhaitant s’y initier.

Dans le futur, le Club souhaite rendre encore plus d’endroits accessibles, dans la région, à la tenue d’activités de plein air.

« On est vraiment dans une optique de faire grandir la communauté [adepte d’escalade et de randonnée], de démontrer qu’il y a une demande et ensuite, on espère augmenter l’offre, c’est-à-dire, le nombre de sentiers de randonnées », affirme Jean-Pierre Larrivée, président du conseil d’administration du Club de plein air de la Côte-Nord.

Au niveau de l’escalade, M. Larrivée précise que, bien qu’il ait plusieurs sites sur la Côte-Nord, il n’y a pas beaucoup de sites qui sont fédérés. Ce qui veut dire, qui sont reconnus par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME).

Il s’agit d’un des objectifs du club : en développer au cours des prochaines années. Un site est d’ailleurs dans la ligne de mire du club, dans le secteur de Gallix.

« Pour pouvoir assurer un site et le rendre officiel avec la FQME, il faut s’assurer qu’il est sécuritaire. On parle de l’accès, le sentier, la base, les encrages. Cela prendra un certain temps à réaliser », explique M. Larrivée.

Ce dernier réitère que la région à plusieurs sites potentiels pour l’escalade sur roche et sur glace et espère que le Club pourra en développer dans les prochaines années.

Le Club de plein air de la Côte-Nord tiendra son assemblée générale annuelle le 19 octobre. Le lieu et l’heure de l’événement restent à préciser.