Les Basques gardent le Groupe Olivier

La formation Senior AA de Sept-Îles poursuit son partenariat avec le Groupe Olivier à titre de commanditaire majeur.

Les Basques de Sept-Îles s’afficheront encore cette saison dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord avec le groupe de concessionnaires automobiles.

« C’est vraiment appréciable d’avoir eu plusieurs entreprises qui se sont manifestées pour être (le partenaire) principal », a fait savoir le joueur et directeur général de l’équipe, Nylan Bouchard.

Le camp de sélections des Basques – Groupe Olivier s’amorce cette semaine. Les pratiques sont à l’horaire pour les 12 et 13 septembre, dès 20h30, à l’aréna Conrad-Parent. L’entraîneur-chef François Boudreault et ses adjoints tiendront aussi un entraînement le 19 septembre, à la même heure et au même endroit.

Les hockeyeurs intéressés par le camp doivent avoir une adresse valide de Sept-Îles pour pouvoir jouer. Ils doivent d’ailleurs remplir un formulaire au https://senioraa.wixsite.com/basquesaa.

La saison régulière regroupant quatre équipes cette année, soit les Marchands de Havre-Saint-Pierre, les Gaulois de Port-Cartier et les Pionniers CFL de Baie-Comeau, s’ouvrira autour du 20 octobre.