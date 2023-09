600 M$ récoltés pour la réalisation du parc éolien Apuiat

Boralex et ses partenaires innues ont annoncé la clôture d’un financement de 608 M$ pour la réalisation du parc éolien Apuiat.

« Avec la clôture de ce financement et l’avancement des travaux, c’est une nouvelle étape importante qui a été franchie vers la concrétisation du parc éolien Apuiat, qui constitue une première pour nos communautés innues, et j’en suis très fier. J’aimerais remercier nos partenaires financiers pour leur confiance et leur soutien dans la réalisation de ce projet », a déclaré Marc Genest, président de la Société Apuiat.

Situé dans le secteur de Rivière-Pentecôte à Port-Cartier, le chantier pour la construction du parc éolien Apuiat a débuté au printemps dernier. La mise en service est prévue pour décembre 2024.

Le parc éolien sera composé de 34 éoliennes. Il aura une puissance totale de 200 MW et permettra d’alimenter en électricité propre l’équivalent de 40 000 maisons au Québec.