Sept-Îles participe aux Journées du patrimoine religieux

Dans le cadre de la 6e édition des Journées du patrimoine religieux, le public est invité à découvrir le patrimoine religieux septilien.

Pour une première fois, la Ville de Sept-Îles s’allie à la Fabrique L’Ange-Gardien, au

Musée régional de la Côte-Nord, à la Société historique du Golfe et à Bibliothèque et

Archives nationales du Québec afin de proposer à la population des activités pour en apprendre plus sur le patrimoine religieux.

Une visite guidée de l’église Saint-Joseph (535, avenue Brochu) se tiendra le dimanche 10 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30. Construite à la fin des années 50, celle-ci possède une riche histoire, intimement liée au développement de la ville, ainsi que des œuvres d’art insoupçonnés. Une pause musicale et à une discussion avec les intervenants se déroulera durant l’activité.

Le Musée régional de la Côte-Nord soulignera aussi les Journées du patrimoine religieux. Une exposition d’artefacts témoignant de la présence de l’Église et des communautés religieuses dans l’histoire nord-côtière pourra être visitée le 8, 9 et 10 septembre, aux heures d’ouverture du Musée.

Ces activités sont gratuites et aucune inscription n’est requise.

Cette première participation de la Ville de Sept-Îles aux Journées du patrimoine religieux est une bonne nouvelle selon Mélanie Dorion, conseillère municipale du district de Sainte-Marguerite et responsable des arts et de la culture. Elle croit que « l’intérêt des différents partenaires et les discussions amorcées pour faire connaître davantage le patrimoine religieux à Sept-Îles laissent présager de prochaines éditions riches en contenu. »