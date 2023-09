Recrudescence des infections à la COVID-19, une campagne de vaccination se prépare

De nouveaux variants de COVID-19 sont apparus au courant de l’année et ont engendré une recrudescence des infections pendant l’été pour l’ensemble de la province. Avec la rentrée des classes, faut-il s’inquiéter ? Dr Richard Fachehoun, directeur de santé publique de la Côte-Nord, fait le point sur la situation.

« Il y a plusieurs variants qui circulent, notamment un peu partout dans le monde et au Canada. Il y a un sous-variant nommé Éris (EG5). Ce variant-là est en progression et la spécificité de ce variant est qu’il peut contourner la protection offerte par l’immunité et engendrer une augmentation des infections, voir une augmentation des hospitalisations », explique Dr Fachehoun.

C’est ce même sous-variant qui serait responsable de cette nouvelle augmentation de cas et de ceux à venir cet automne. Dr Fachehoun parle d’une augmentation de cas, mais pas des vagues comme c’était le cas dans les dernières années.

Le directeur de santé publique précise la pertinence de la vaccination de la période automnale. Une campagne sera d’ailleurs annoncée prochainement. « Quels que soient les variants qui vont circuler cet automne, la campagne de vaccination qu’on prévoit va améliorer la protection », souligne Dr Richard Fachehoun.

« Quand on est vacciné, dans les quatre à six semaines qui suivent, il y a une meilleure protection contre l’infection. Après pour les six prochains mois, il y aura une protection contre les visites aux urgences, les hospitalisations et contre les décès », soutient-il.

La rentrée des classes

En ce qui concerne les moins de 18 ans, si l’enfant n’est pas immunosupprimé ou n’est pas atteint de maladie chronique, il n’y a pas de recommandations pour la future campagne de vaccination. Dr Fachehoun rappelle de faire tout de même attention en présence de personnes plus vulnérables.

Les tests de dépistages sont toujours disponibles gratuitement dans les installations du CISSS Côte-Nord.

Une campagne de vaccination nécessaire

Selon les données qui ont été comptabilisées au Québec en septembre 2022 et juin 2023, les hospitalisations en lien avec la COVID-19 et ses variants ont concerné 86 % des personnes de 60 ans et plus. De plus, 90 % des hospitalisations, tous âges confondus, se sont produits chez les personnes ayant au moins une maladie chronique.

« C’est les raisons pour lesquelles la campagne de vaccination qui arrivera privilégiera les gens résidant en CHSLD et RPA, les personnes de 60 ans et plus, les gens qui ont des maladies chroniques, les personnes auto-immunes et les personnes dialysées », précise Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique de la Côte-Nord.

Les femmes enceintes et les adultes qui habitent les territoires isolés de la région seront aussi vaccinés en priorité. La campagne de vaccination sera annoncée officiellement pour l’automne 2023.