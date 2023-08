Port-Cartier : une journée pour découvrir gratuitement des activités physiques originales

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) tiendra un événement d’ateliers d’activités physiques gratuits, le 16 septembre, au Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier.

L’événement nommé VIB-Essence, VIB pour Vivre, inspirer, bouger, fourni gratuitement le matériel pour permettre l’essai de nombreuses activités physiques.

Il y aura des classiques comme le Zumba et le yoga, mais aussi des activités moins connues du grand public comme le Pound (un cours de fitness sur musique), le Bhangra fitness (un mélange d’exercice de fitness et de dans folklorique très énergique du Penjab) et le HIIT (une méthode d’entraînement à haute intensité). Balance board etyoga glow in the dark figurent aussi à l’horaire.

Dans les plus classiques : tennis, football, baseball, soccer, hockey, golf, spike ball, mini-putt…on tiendra également différents défis de force, d’agilité et de précision.

En réalité virtuelle, on proposera même d’essayer l’escalade et le snow board.

L’événement se tiendra de 10h à 16h. Les participants doivent réserver leur place pour les ateliers sur l’application VIB-Essence. Il y aura aussi plusieurs stations libres où il sera possible de profiter sans inscription au préalable.

VIB-Essence est une opération annuelle d’incitation à la pratique d’activités physiques et sportives et à l’adoption d’une saine alimentation mise en place par le RSEQ, dans le cadre de la Politique québécoise de la jeunesse.

L’application mobile est disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. Elle propose des entraînements complets, des recettes et des d’astuce pour maintenir de saines habitudes de vie.