La bataille n’est pas gagnée, prévient le Syndicat de l’enseignement de la région

Bien qu’elle voit positivement le fait que les postes d’enseignant soient comblés à l’est de la Côte-Nord, la présidente du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer-CSQ, Monica Chiasson, y va de certaines réserves.

« Ç’a bien été cette année pour les centres de services scolaire du Littoral, du Fer et de la Moyenne Côte-Nord. Ils ont travaillé fort pour avoir du personnel qualifié. Il y a aussi le partenariat avec l’UQAC », a-t-elle dit.

Mme Chiasson indique que le CSS du Fer a dû refuser les allègements de tâche demandés pour se donner une chance. Toutefois, elle soutient que les listes de réserve se font minces et que le co-enseignement pourra moins se faire. La situation pourrait se compliquer, si du personnel devait tomber au combat.

Elle dit bravo et merci aux non qualifiés qui prêtent main-forte. Elle mentionne que sur l’est de la Côte, il s’agit principalement de personnes au baccalauréat en enseignement. « Ça demande toutefois plus de travail au qualifié pour les accompagner, les encadrer. »

Mme Chiasson indique qu’il manque cependant du personnel de soutien, au Littoral et au CSS du Fer. « On [gouvernement] nous avait promis des services et les services n’ont pas suivi. »

Elle mentionne qu’il est difficile pour les établissements de la région de garder le personnel de soutien, en raison de la rivalité avec la grosse industrie. La présidente soulève que le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, doit collaborer avec les syndicats de l’enseignement et non faire cavalier seul « pour des solutions gagnantes ».

Elle critique l’initiative du ministre qui proposait 12 000 $ pour le retour de retraités. « Il ne nous en a jamais parlé. C’est un flop, ça n’avait pas de bon sens. »

Elle est d’accord à ce que les retraités retrouvent leurs conditions d’avant.

« Il faut consulter les personnes concernées. Si les conditions sont là, les gens vont rester. »

Pour de la relève, ça passera par les négociations. Si la situation ne change pas, le portait pourrait être difficile dans quelques années, avance Monica Chiasson, pour l’école Jean-du-Nord. Ils étaient nombreux les enseignants à se faire souligner leurs 25 ans de carrière il y a quelques mois. « Dans sept ans, ils seront à la retraite. Jean-du-Nord se videra. »