Du basket même en été à Sept-Îles

Le basketball continue d’avoir un regain de popularité à Sept-Îles. Quelque cent joueurs étaient de la Ligue d’été en formule trois contre trois qui a couronné sa saison, samedi, avec ses séries.

« L’idée de la ligue d’été, c’est de jouer à la longueur d’année, surtout pour les jeunes, que ça ne leur prenne pas un mois pour se remettre dedans quand s’amorce l’année scolaire », a fait savoir John-James Blanchette.

En plus des adultes, des joueurs des catégories cadets, juvéniles et même des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles étaient représentés.

« Les jeunes ont bien joué, ce n’était pas gênant. L’équipe du Cégep s’est d’ailleurs rendue en demi-finale », a ajouté M. Blanchette.

Il a parlé d’une belle première année. « Le niveau de compétition est là. » Il y avait environ 80 joueurs dans la catégorie Adultes et une vingtaine pour celle des jeunes.

La Ligue d’été pouvait aussi compter sur le support de partenaires, soit le Port de Sept-Îles, la Microbrasserie La Compagnie, BGLA, Innu Koptère et JB Film.

Si le calendrier régulier s’est joué dehors sur le terrain du parc Holliday sur neuf semaines, la météo a fait en sorte que les matchs éliminatoires ont été disputés au gymnase du Centre socio-récréatif.

La catégorie Hommes comptait au total dix équipes cet été, mais seules les huit premières au classement avaient rendez-vous pour les séries.

Les gagnants du tournoi éliminatoire ont été les Stealers (Daniel Diouf, Mody Ndiaye, Frédéric Smith et Abel Aylestock. Ils ont gagné la finale 3 de 5 en quatre contre les Ballers (Stéphane Beaulieu, Simon Leduc, Robert Bursey, William Bursey, Charles-Alexandre Quintal et Hughes Drolet). Mody Ndiaye a été élu MVP de la saison.

Pour la catégorie Jeunes, sur les six équipes, c’est celle du capitaine Eli Lancup (avec Miguel Beaulieu, Fresnel Tchakoua et Liam Cantin) qui a remporté les honneurs. Cette formation n’a pas perdu de l’été. Le titre de MVP est revenu à Fresnel Tchakoua.

Vision future

Pout la suite, John-James Blanchette veut que la Ligue d’été soit encore plus structurée pour les saisons à venir, notamment en termes de règles. Il vise aussi la création de l’Association de basketball de Sept-Îles pour rassembler les différentes ligues sous une même direction. « On veut créer une structure, avoir plus de visibilité et supporter les prochaines générations de jeunes et aider ceux qui sont dans le besoin », a-t-il dit, parlant même de projet d’un terrain extérieur.

L’équipe gagnante chez les Jeunes. Photo courtoisie