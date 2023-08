Maxim Côté freiné en quart de finale en Pologne

Maxim Côté a vu son parcours au Championnat du monde de jiu-jitsu (grappling) s’arrêter en quart de finale à Warsaw, en Pologne.

Le Septilien d’origine, qui combattait chez les moins 84 kg, est sorti gagnant de ses deux premiers duels, contre un Hongrois et un Français, avant de s’incliner contre un Roumain.

« J’ai fait plusieurs erreurs dans le combat contre le Roumain. J’ai attaqué un étranglement et je me suis fait contrer par la suite, au lieu de le contrôler et de continuer à mettre de la pression sur lui », a-t-il dit, parlant aussi de fatigue, lui qui était en action le 19 août à Vancouver et quatre jours plus tard à l’œuvre aux mondiaux.