Il y a un engouement pour le vélo de montagne à Sept-Îles

Le président du Club de vélo Norcycle, Stéphane Cyr, en compagnie du maire Steeve Beaupré et de représentants de la Société du Plan Nord (Virginie Provost) et de Tourisme Sept-Îles (Marie-Ève Cyr) ont procédé à la coupe du ruban, inaugurant le sentier le Sommet.

Mère Nature et sa faible pluie passagère n’a pas gâché la Journée portes ouvertes du Club de vélo Norcycle du samedi 26 août, en partenariat avec la boutique Mon Vélo de Sept-Îles, au Centre de plein air du lac des Rapides.

Près de cent personnes se sont pointées sur le site et une quarantaine ont essayé les vélos à la disposition pour découvrir le vélo de montagne et les sentiers du club.

Les sourires étaient là et certains ont même eu la piqûre. L’événement a d’ailleurs permis d’amasser près de 500$ en dons volontaires au profit du Club Norcycle.

« Le message est assez clair : il y a un engouement pour le vélo de montagne et ça nous encourage à continuer », a fait savoir l’organisation.

L’événement a aussi été l’occasion d’inaugurer le sentier le Sommet qui porte très bien son nom, un parcours de 600 m de montée (pente d’environ 10%) en zigzag qui se rend tout en haut.

« La descente donne un bon rush d’adrénaline », a mentionné le président du Club Norcycle, Stéphane Cyr. Ce sentier est catégorisé Expert « pour être plus prudent. »

L’organisation entend exploiter davantage ce sentier avec l’ajout éventuel de bancs en haut.

La réalisation du Sommet a été un projet de 100 000$ grâce à la contribution de différents partenaires. Il y a également eu mise à niveau de la signalisation et acquisition d’un conteneur maritime et d’un snowdog (pour l’entretien des pistes de fatbike en hiver). D’autres travaux ont aussi été faits sur d’autres sentiers.

Le conseil d’administration a salué et remercié l’apport de Mario Simard pour sa vision et son travail pour le sentier le Sommet. « Sans lui, on n’aurait pas été de l’avant », a soutenu M. Cyr.

Soulignons que le Club Norcyle a vu le jour en 1999 par une gang de crinqués pour venir encadrer la pratique du vélo de montagne. Il s’est développé des cours pour les 9-17 ans. Le volet adulte est devenu, avec le temps, des sorties sociales.

Le Club Norcycle continuera son travail pour un nouveau site Internet afin que les personnes puissent se mettre membre ou payer leur sortie journalière en ligne.

Une des grandes ambitions de l’organisation est éventuellement d’avoir un employé en permanence pour la saison pour entre autres la location de vélos, mais aussi pour l’entretien. « Quelqu’un qui connaît les vélos et les sentiers », a dit le président.

Plusieurs personnes étaient présentent pour l’inauguration officielle du nouveau sentier. Photo courtoisie