Une réussite pour Viens cour-rire en bonne Compagnie

L’objectif de rassembler des coureurs pour le plaisir et pour socialiser est atteint, aux dires de François Vincent, organisateur des événements » Viens cour-rire en bonne Compagnie « . Les quatre rendez-vous de l’été 2023 ont répondu aux attentes.

« Le but, celui de recréer un mouvement, un regroupement de coureurs est atteint », a fait savoir l’initiateur de l’idée.

François Vincent se dit satisfait de la participations des adeptes de courses à pied pour les quatre événements tenus cet été, des sorties de quatre à huit kilomètres qui se terminaient par un social à la Microbrasserie La Compagnie, partenaire tout comme Sports Experts.

Les deux dernières sorties ont attiré une vingtaine de coureurs. « On avait un beau melting pot de coureurs. »

Les manufacturiers de chaussures Asics, Brooks et Salomon, via le Sports Experts de Sept-Îles, ont permis chacun le tirage d’une paire de souliers de course.

Grâce à la contribution des participants, pas moins de 15 paires de vieux souliers, mais toujours en bon état, ont été remis à l’unité de psychiatrie de l’hôpital de Sept-Îles pour les patients.

« Je pense que des groupes vont se former pour que les gens continuent », a dit M. Vincent, qui reviendra à la charge à l’été 2024 avec, idéalement, deux sorties par mois de juin à août. « Je vais regarder les meilleures options pour que ça reste agréable pour tout le monde. »