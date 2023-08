La cohabitation entre les piétons, cyclistes, trottinettes et vélos électriques est un enjeu bien palpable à Sept-Îles. Mais détrompez-vous : les « vélos électriques » qui roulent jusqu’à 80 km/h ne sont pas des vélos. Ce sont des motos électriques et il leur est interdit de circuler sur la voie publique.

En mai, Mylène Lapierre prenait une marche dans son quartier, écouteurs sur les oreilles. Soudainement, elle a senti la vibration de quelque chose qui s’approchait derrière elle.

Elle a aperçu trois adolescents sur ce qui semblait être des vélos électriques. Ils circulaient sur la rue Rochette, à une vitesse qu’elle estime aux environs de 60-70 km/h. Ils sont passés très près d’elle. L’un d’eux à même frôlé son bras, en donnant volontairement un coup de volant.

Arrivés au stop un peu plus loin, ils se sont retournés vers elle en riant.

« C’est une agression absolument gratuite », déplore-t-elle. « On ne parle pas d’un danger de mort, mais c’est sûr qu’il va finir par arriver de quoi, je n’arrête pas d’en entendre parler », raconte-t-elle.

Effectivement, Mylène Lapierre n’est pas la seule à avoir vécu une expérience désagréable avec ces nouveaux engins, qui gagnent en popularité depuis les deux dernières années. Ce sont en fait des motos électriques. Celles concernées dans la mésaventure de Mme Lapierre sont de la marque Talaria, une des plus répandues. Il y a aussi les Surron.

« C’est une problématique grandissante », confirme Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec. « On reçoit beaucoup d’appels et de plaintes à ce sujet », avance-t-elle pour le secteur de Sept-Îles, sans toutefois pouvoir donner de chiffres précis.

Les policiers se déplacent et peuvent aller jusqu’à remettre un constat d’infraction.

Le conseiller municipal et membre du comité de circulation, Denis Miousse, est aussi très au fait du problème. Il dit être interpellé plusieurs fois par semaine par des citoyens qui s’inquiètent et qui ont peur de ces engins.

« On est train de voir à modifier le règlement sur les pistes cyclables et la promenade du Vieux-Quai, pour mieux encadrer ces véhicules-là », affirme-t-il.

Projet pilote

D’ici l’automne, la Ville veut notamment venir harmoniser son règlement avec le projet pilote du ministère des Transports et de la Mobilité durable sur l’utilisation des trottinettes électriques et autres appareils de transport personnel motorisés (APTM) entré en vigueur le 21 juillet.

Cependant, bien que cela semble être confus autant pour certains utilisateurs que pour des vendeurs, les Talaria et Surron sont des motos électriques et non des vélos électriques, a confirmé au Nord-Côtier Nicolas Vigneault, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Pour être considéré comme un APTM, la vitesse maximale de l’appareil doit être réglée à 25 km/h. Les appareils proposés sur le site web de Talaria peuvent aller jusqu’à 70 km/h. Du côté des Surron certains vont jusqu’à 90 km/h.

Ils sont donc tenus de suivre la Loi sur les véhicules hors route. En gros : il faut au moins 16 ans pour les conduire et un permis de conduire valide. De plus, il est interdit de le faire sur la voie publique, à quelques exceptions près.

Avec l’engouement pour les différents nouveaux appareils électriques sur le marché, des problématiques de cohabitation se sont rapidement présentées à travers la province, en plus d’une certaine confusion sur la règlementation. En lançant un projet pilote de trois ans, le gouvernement veut « évaluer l’intégration sécuritaire de ces appareils à la circulation routière et déterminer la pertinence d’introduire éventuellement de nouvelles dispositions au Code de la sécurité routière à leur sujet », explique le MTQ. Les règles viennent aussi restreindre la vitesse de l’appareil et sa puissance maximale de moteur pour « assurer une cohabitation adéquate avec tous les usagers de la route ».

Le projet pilote permet la circulation de APTM sur les routes où la vitesse permise est de maximum 50 km/h, ainsi que sur les voies cyclables qui s’y trouvent.