Venus des Philippines, ils passent du A&W à leur propre restaurant

Cherrie Rose et Christopher Piedad, le couple propriétaire du Restaurant du Carrefour La Baie de Sept-Îles, accompagné sur la photo de leurs quatre enfants âgés de 3 mois, 5 ans, 10 ans et 15 ans.

Le Restaurant du Carrefour La Baie de Sept-Îles a une saveur des Philippines depuis sa réouverture à la mi-juin. Non seulement ses propriétaires sont originaires de ce pays d’Asie, mais ils y mettent aussi leur touche pour certains repas.

Christopher Piedad et sa femme Cherrie Rose Piedad ne font pas que former un couple. Ils ont uni leur passion de la restauration avec ce nouveau projet.

« On veut partager les traditions et la culture des Philippines », de dire l’homme.

En plus des déjeuners et des repas typiquement canadiens, au menu on retrouve certains repas ou dessert à la sauce de l’origine des deux restaurateurs.

Le couple emploie également des Philippins. M. Piedad souhaite un mixte de culture avec les Québécois.

Ils veulent aussi faire progresser Sept-Îles à leur façon. Ils ont comme plan d’ouvrir un autre restaurant du même genre, soit aux Galeries Montagnaises.

Ils redonnent aussi à la communauté, notamment à Transit Sept-Îles. Ils sont aussi heureux d’accueillir des résidents de la Résidence des Bâtisseurs, à leur restaurant, la fin de semaine.

Sept-Îles ?

Christopher Piedad est arrivé en 2013 à Sept-Îles. Sa femme l’a rejoint en 2017. Les deux ont travaillé au restaurant A&W à leurs premières années sur la Côte-Nord.

Le milieu de la restauration ne leur est pas inconnu. Ils y baignaient aux Philippines avec Yellow Cab, un restaurant de pizza.

Pour Christopher Piedad, ça remonte même à sa tendre jeunesse alors qu’à ses 10 ans il aidait sa mère en cuisine, allant notamment au marché avec elle au petit matin pour faire les provisions.

Pourquoi Sept-Îles, même si M. Piedad a temporairement essayé l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan, où il a de la famille ?

« La gentillesse des personnes, la place, la nature. Il n’y a pas de trafic ici », dit-il en riant.

Il a fait partie du Chœur en Sol en 2014, une façon pour lui de s’intégrer et de pratiquer le français. Doris Nadeau a été un mentor pour lui. Christopher Piedad continue de suivre des cours de français chez Alpha Lira.

À fin de son contrat chez A&W, il a travaillé, de 2019 à 2023, au Port de Sept-Îles comme ingénieur maritime. Il a toutefois décidé de revenir à sa passion, la restauration.

Sa femme dit aimer tout de Sept-Îles, même la température.

Le couple a deux enfants, deux nés aux Philippines et deux à Sept-Îles.

Les Philippins se font d’ailleurs plus nombreux à Sept-Îles depuis les dix dernières années. S’ils n’étaient qu’une douzaine en 2013, ils sont maintenant un peu plus de 100, à travailler dans la restauration (restaurant du Carrefour La Baie, A&W et McDonald), chez Équipements Nordiques, à l’hôpital et chez Métal 7.

Pour en savoir plus sur le Restaurant du Carrefour La Baie, rendez-vous sur place et référez-vous aux réseaux sociaux.

La famille Piedad en compagnie d’une partie du personnel du Restaurant du Carrefour La Baie.