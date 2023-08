Manque d’enseignants record au provincial : Sept-Îles a tous ses profs

Alors que la situation des postes d’enseignants est critique au Québec et est décriée par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, qui parle de 8558 postes non comblés dans les écoles au Québec, le portrait est plus rose au Centre de service scolaire du Fer et à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.

Le CSS du Fer a trouvé preneur hier pour le seul poste qui n’avait pas d’élu, soit d’enseignant en anglais à l’école Bois-Joli.

Grâce au partenariat avec l’UQAC (baccalauréat en enseignement), à la séance d’affectation tenue en juin et au recrutement au cours de l’été, toutes les écoles du Centre de services scolaire du Fer, de Sept-Îles, Port-Cartier et Fermont, auront leurs enseignants pour la rentrée en classe le 29 août.

Bien que tous les postes soient pourvus, « il ne faut pas lâcher, on n’a pas grand marge de manœuvre », soutient cependant le directeur général du Centre, Richard Poirier.

À l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, seul établissement privé sur la Côte-Nord, son directeur général, Mathieu Brien, a tout son personnel, avec le retour des enseignants de la dernière année scolaire. « Je n’ai pas eu à courir, pour mon grand bonheur. »