Les Nord-Côtiers, toujours en lice pour un poste avec les Élites de Jonquière, Matthias Laflamme, Greg Tremblay, William Jean, Nathan Vaillancourt, Zachary Landry, Robin Poitras et Lorenzo Gauthier (absent sur la photo).

Plus que sept Nord-Côtiers au camp des Élites de Jonquière

Il ne reste que sept hockeyeurs originaires de la Côte-Nord sur les quinze qui étaient présents à l’ouverture du camp des Élites de Jonquière M18 AAA le 6 août dernier.

Après les coupures réalisés lors des deux derniers vendredis, sept Nord-Côtiers sont toujours dans la course pour se tailler un poste au sein de la troupe de l’entraîneur-chef Arnaud Dubé pour la saison 2023-2024.

Il s’agit des Septiliens Greg Tremblay, Matthias Laflamme et Zachary Landry, des Baie-Comois, Robin Poitras et William Jean ainsi que Nathan Vaillancourt de Longue-Pointe-de-Mingan et Lorenzo Gauthier de Forestville.

Quant à Jacob Bérubé (Sept-Îles), Samuel Boudreau (Havre-Saint-Pierre), Mathéo Cormier (Baie-Comeau) et Dayton Leblanc (Sept-Îles), ils ont fait partie des joueurs retranchés le 11 août. Olivier Arsenault (Sept-Îles), ainsi que Théo Gauthier, Jérôme Bélanger et Félix Brisson, tous trois de Baie-Comeau, ont connu le même sort vendredi.

L’équipe devrait être finalisée samedi matin, avant sa dernière partie préparatoire dans l’après-midi face aux Estacades de Trois-Rivières.

Le calendrier régulier des Élites s’amorce le 8 septembre avec la visite des Phénix du Collège Esther-Blondin.