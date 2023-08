Tournoi de golf de l’Envol – SFP Pointe-Noire : 300 000$ en trois ans

L’équipe derrière la 3e édition du Tournoi de golf de l’Envol – Maison de la famille, Normand Ambroise, directeur général d’ITUM, Louis-Philippe Vézina, directeur projets spéciaux et relations avec les communautés de Minerai de fer Québec et membre du comité organisateur; Louis Gravel, président-directeur général de la SFP Pointe-Noire, Bernice Villeneuve, directrice générale de l’Envol – Maison de la famille, Marie-Pierre Mckenzie, membre du comité organisateur, Marie Pilote, conseillère aux communications de la SFP Pointe-Noire et membre du comité organisateur, Justine Bouchard, membre du comité organisateur, Frédérick Tétreault, membre du comité organisateur, et Dany Lévesque, membre du comité organisateur. Photo courtoisie