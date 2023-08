L’édition 2023 du Cyclo Tour SP est annulée

Les prévisions de la météo annoncées pour le samedi 19 août force la Section Côte-Nord de la Société canadienne de la Sclérose en plaques à annuler son Cyclo Tour SP 2023.

« C’est sans surprise et à contre-cœur que nous vous annonçons l’annulation de l’activité de vélo du volet familial et récréatif du Cyclo Tour SP 2023. Les conditions météorologiques ne sont pas favorables et ne nous permettent pas d’assurer la sécurité des participants », indique la présidente du conseil d’administration de l’organisme, Annabelle Céré.

Les conditions font état d’averses de pluie et de rafales soufflants de 30 à 60 km/h pour la journée de samedi.

Les participants qui étaient inscrits pour cette 9e édition sont toutefois conviés samedi, à un 5 à 7, Chez Omer, afin de souligner leur contribution. Des prix de présence seront distribués au hasard parmi les personnes présentes.

L’organisation profitera aussi de cet événement pour souligner le montant récolté.

« Nous sommes très reconnaissants de votre compréhension et on se dit assurément à l’année prochaine pour la 10e édition », souligne Mme Céré, au nom du comité organisateur.

Il est possible de donner pour la cause via le https://spcanada.ca/.