VIDÉO ǀ Coyotes à Port-Cartier : « Il faut que le monde ait peur, c’est vraiment vrai » 

Un coyote tentait d’attraper un chat réfugié au sommet d’un poteau électrique dans la cour de Michel Galvao, avant même sa première gorgée de café, mercredi matin, à Port-Cartier.

Il était aux environs de 6 h. Comme à l’habitude, l’homme qui habite la rue Maisonneuve depuis 2006 contemplait le bois derrière sa maison.

Or, il a vite remarqué une scène inhabituelle. Un animal « en mode chasse » était en action sur son terrain. De par son attitude, il lui paraissait évident que ce n’était pas un chien.

Ce qu’il a filmé par la suite a de quoi stresser les spectateurs. La bête, qui semble être un coyote, attend patiemment que le chat qu’il pourchasse redescende du poteau électrique où il s’est réfugié.

Le coyote attend patiemment le chat grimpé à un poteau électrique. Vidéo Michel Galvao

Le chat a fini par tomber sous les yeux horrifiés de M. Galvao et de sa conjointe.

« On a tellement crié fort et intense, je pense que c’est ce qui a dérangé le coyote et qui a donné la fraction de seconde nécessaire au chat pour s’enfuir et atteindre un autre poteau », a-t-il raconté au Nord-Côtier.

Le chat est tombé du poteau. Vidéo Michel Galvao

La vitesse d’action de l’animal sauvage a particulièrement marqué M. Galvao.

« Un enfant, petit, qui sortait dehors, qui l’aurait surpris, c’est sûr qu’il se retournait contre lui et c’est très rapide, c’est fou », a-t-il illustré.

L’expérience qu’il a vécue l’amène à lancer un message à la population. La situation des coyotes ne doit pas être prise à la légère, estime-t-il.

« Il faut que le monde ait peur, c’est vraiment vrai. Il était en mode attaque », a-t-il insisté.

Le couple a contacté les autorités. Policiers et agents de la faune sont venus sur les lieux. M. Galvao, qui a ensuite quitté pour le travail, déplore cependant qu’il n’ait reçu aucun suivi.

« C’est important, ça devrait être public. Il faudrait un suivi, des avertissements, des informations sur ce qu’ils sont en train de faire pour essayer de régler la situation », a-t-il dit.