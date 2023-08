Le projet de jardin communautaire à Clarke City continue de progresser

Le projet de jardin communautaire à Clarke City se rapproche de sa concrétisation. Son conseil d’administration formulera prochainement une demande de subvention au Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec.

Avant cette étape, le conseil doit rencontrer le Service des loisirs de la Ville de Sept-Îles pour que le projet soit mis en commun.

La conseillère du district de Clarke, Mélanie Dorion, souligne que le projet est plus qu’un jardin communautaire, mais aussi une forêt nourricière, parlant notamment de poirier comme arbre.

Elle espère que le Jardin verra le jour au printemps 2024.

« Le conseil d’administration du jardin est pleinement engagé et motivé à concrétiser cette initiative de forêt nourricière et de jardin sur le terrain du parc des Petits Franciscains. Je suis également confiante que ce projet sera rassembleur et qu’il apportera une contribution significative à l’embellissement de notre village », a-t-elle fait mention.