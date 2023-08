Jeff Dufour Tremblay quitte la politique pour la Chambre de commerce de Manicouagan

L’ex-adjoint principal de la députée de Manicouagan, Jeff Dufour Tremblay quitte la politique fédérale. Il deviendra le nouveau directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CIMM) à compter du 28 août.

Le président de la CIMM, Antonio Hortas était ravi d’annoncer cette nomination le 16 août. « La candidature de monsieur Dufour Tremblay répondait en tout point à nos attentes et nous sommes heureux de l’accueillir dans notre équipe », mentionne-t-il en rappelant que la CIMM travaille depuis plusieurs mois à la mise en place d’un nouveau plan d’action et à une refonte de ses objectifs.

« À la suite du désir exprimé de la directrice générale de ne plus occuper son poste, nous avons concentré nos recherches en basant nos critères sur les objectifs que nous souhaitons réaliser dans les prochains mois et années », fait savoir M. Hortas.

De son côté, Jeff Dufour Tremblay voit son nouveau poste comme une façon de participer activement à la vitalité économique de la MRC de Manicouagan.

« J’ai toujours été passionné par la Côte-Nord, ses particularités et son potentiel économique aussi grand que son territoire. Il y a tellement de beaux projets sur la table, c’est vraiment stimulant pour moi », soutient celui qui avait annoncé son changement de carrière la semaine dernière.

Le directeur général en devenir sera accompagnée au besoin par celle qui occupait cette fonction avant lui, Myreille Lalancette. La CIMM la remercie d’ailleurs pour son travail au cours des dernières années ainsi que pour avoir « laissé la maison en ordre ».

« Au cours des prochains mois, vous verrez une Chambre de commerce active et qui se fera la voix de ses membres. Je compte rapidement mettre en place une équipe dynamique et motivée afin d’être opérationnel dans les meilleurs délais. Et je serais disponible en tout temps pour discuter avec un membre ou un futur membre », conclut Jeff Dufour Tremblay.

