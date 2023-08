Des bacs bleus qui débordent depuis un mois

Des bacs bleus n’ont pas été récoltés depuis plus d’un mois dans certains secteurs, les bacs verts ont plusieurs jours de retard et traînent le long des rues, pendant que leurs propriétaires espèrent découvrir des poubelles vidées en rentrant du travail. C’est du jamais-vu en une quinzaine d’années, soit depuis que la Ville de Sept-Îles fait affaire avec ITUM pour la récolte des ordures et du recyclage.

Devant la problématique grandissante depuis juillet et une évidente perte de contrôle, la Ville de Sept-Îles a annoncé la fin prématurée de la double collecte. Depuis lundi, et ce jusqu’au printemps prochain, les bacs bleus et verts sont à nouveau récoltés en alternance.

On veut ainsi « donner de l’air » à ITUM qui jongle avec une importante pénurie de main-d’œuvre et des problèmes d’équipements qui lui empêchent de donner le service adéquatement.

La Ville de Sept-Îles, qui se dit « en mode solution » a demandé de prioriser les bacs verts au détriment des bleus, pour au moins éviter les problèmes d’odeurs.

Les bacs bleus n’ont pas été ramassés depuis plus d’un mois à certains endroits. Pour les verts, le retard se compte plutôt en journées.

Les secteurs où les collectes se font vers la fin de la semaine sont les plus affectés.

La tempête parfaite

Plusieurs opérateurs de camions auraient quitté les rangs pour des postes au sein des grandes minières de la région, qui offrent des salaires et des conditions de travail plus alléchantes.

Au même moment, le chef de l’atelier mécanique a annoncé son départ à la retraite et les bris se sont mis à se multiplier sur la flotte de camions vieillissante.

« Personne ne l’a vu venir aussi drastique et aussi vite que ça », assure Michel Tardif, directeur des Travaux publics à la Ville de Sept-Îles, en parlant de la pénurie de main-d’œuvre.

Pour ajouter à tout ça, les pièces commandées pour des réparations se font attendre. Depuis la Covid, c’est un problème bien connu des garagistes, pour lequel ITUM et son atelier mécanique ne font pas exceptions.

Qu’en sera-t-il avec trois bacs ?

Le renouvellement de l’entente intermunicipale qui lie ITUM et la Ville de Sept-Îles pour la collecte des déchets est prévu pour le 31 décembre 2023.

« Nous sommes encore en discussions avec eux (ITUM) pour une entente future. Est-ce que ça va fonctionner ou pas, je ne suis pas en mesure de le dire », affirme M. Tardif, qui dit toutefois avoir l’assurance que la volonté d’ITUM d’aller de l’avant est bien présente.

Un des points importants dans les négociations concerne l’arrivée du bac de composte prévue à l’automne 2024. Il y aura alors un bac de plus à ramasser. Est-ce qu’ITUM pourra y arriver ?

La question se pose.

« Ça nous donne quand même le temps de trouver des solutions. Mais ça doit être durable et beaucoup plus costaud que ce qu’on fait actuellement », a admis M. Tardif.

De son côté, ITUM n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.