Golf : Baie-Comeau rapporte la Coupe Côte-Nord

L’équipe du Club de golf de Baie-Comeau qui a signé la victoire de la Coupe Côte-Nord après plus de huit ans. PHOTO GOLF DE BAIE-COMEAU

Après plus de huit ans, c’est au tour du Club de golf de Baie-Comeau d’accueillir le trophée de la Coupe Côte-Nord qui y séjournera pour les 12 prochains mois.

Pendant huit années consécutives, le trophée convoité par les clubs de golf Le Méandre de Forestville et de Baie-Comeau résidait au Club de golf Sainte-Marguerite de Sept-Îles chez les anciens grands gagnants. Pour l’édition 2023, le vent a tourné et Baie-Comeau s’est emparée du grand titre.

« C’est une compétition qui existe depuis plus de 30 ans entre Baie-Comeau et Sept-Îles. Depuis trois ans, le Club de golf Le Méandre s’est joint à nous », précise Jonathan Boudreau, membre du Club de golf de Baie-Comeau et faisant partie de l’équipe gagnante.

Les qualifications pour chacun des clubs ont lieu au mois de juillet afin de sélectionner les 16 meilleurs golfeurs hommes et les quatre meilleures golfeuses femmes des trois délégations.

La discipline et la concentration des joueurs ont permis de remporter la victoire par un total de 40 points sur deux journées de compétition, selon M. Boudreau. Le Club Sainte-Marguerite a totalisé 32,5 points, celui du Méandre, 17,5 points.

Une solidarité touchante pour un ancien collègue

Jonathan Boudreau s’est dit touché par la campagne de financement qui s’est déroulée lors de la fin de semaine du tournoi 2023. Anthony Demers, le professionnel du Club de golf Sainte-Marguerite de Sept-Îles des deux dernières années, a vécu un cauchemar.

Le 28 juillet, un bête accident lui est arrivé et il a été brûlé à plus de 45 % de son corps. Une somme de 1 175 $ a été amassée par les golfeurs de la région afin de le soutenir dans cette terrible épreuve.

Une campagne de sociofinancement via GoFundMe a été créée par sa conjointe, ce qui a permis de recueillir un montant de 20 031$, au moment d’écrire ces lignes.