(Photos) Festi-Grîles de la Côte-Nord : Sugar Daddy Bacon et Wu-iash Clan brûlent la compétition de BBQ

L’édition 2023 de la compétition amateure de BBQ – Lauremat du Festi-GrÎles de la Côte-Nord a été, aussi bien le dire, l’affaire d’une équipe. Débarqué de Beloeil, Sugar Daddy Bacon a ravi la première place des trois épreuves et, bien logiquement, du classement général.

Jean Marchand de l’équipe de 3 Saucisses, championne en titre, l’avait mentionné avant l’événement que Sugar Daddy Bacon allait être la formation à battre et il ne s’est pas trompé.

Jean-Rock Gélinas et Sébastien Proulx ont été sacrés pour les côte levées, le poulet et le burger.

Il s’agissait de la première participation de Sugar Daddy Bacon au Festi-GrÎles. La semaine précédente, le duo avait pris la première place pour la brisket lors de Classique BBQ Labonté de Sainte-Perpétue, compétition de niveau professionnel.

Jean-Rock Gélinas tenait à ce que son équipe vienne à Sept-Îles/Uashat malgré la distance.

« Il y a une grosse thématique ici et on voulait voir le monde de la région, ceux avec qui on jase sur les réseaux sociaux. On a aussi notre compagnie d’épices et de sauces et on voulait rencontrer les commerçants avec qui ont fait affaire », a-t-il dit.

M. Gélinas dit avoir grandement apprécié l’expérience. « Les gens sont sympathiques ».

Fort à parier que Sugar Daddy Bacon sera de retour au Festi-GrÎles l’an prochain et il pourrait même convaincre d’autres équipes à venir.

Des Innus en 2e place

Tout juste derrière Sugar Daddy Bacon au classement général, Wu-iash Clan de Uashat mak Mani-utenam, qui en était à un toute première compétition de BBQ, et la seule équipe innue du concours amateur de BBQ.

Le trio formé de Benoit St-Onge, Shukapesh André et Jonathan St-Onge doit notamment sa deuxième place avec ses réussites au burger (2e) et aux côte levées (3e).

Les Enfumés (Jonathan Bédard/Sept-Îles, Simon Landry et Raphaël Ayotte/Port-Cartier) ont terminé au troisième rang du classement général. Quant aux vainqueurs de 2022, les 3 Saucisses (Jean Marchand, Mathieu Dagnault et Éric Perron) ils ont fini en quatrième position.

Pour le volet de la mactre de Stimpson, en hors-concours, c’est aussi une équipe de la place qui remporte la palme, soit El Rancho de Sept-Îles, avec comme cuisiniers Patrick Gwilliam, Michel Tardif, Nathalie Fournier et Pascale Lapointe.

L’équipe Sugar Daddy Bacon de Beloeil (Jean-Rock Gélinas et Sébastien Prouxl), grande gagnante de la compétition amateur de BBQ, accompagnée de Jean-Guy Hinse, Hugo Rossignol et Bob le Chef.

Les Enfumés (Jonathan Bédard, Simon Landry et Raphaël Ayotte), équipe qui a terminé troisième du classement général. Photo Facebook Festi-GrÎles de la Côte-Nord

El Rancho (Michel Tardif, Nathalie Fournier, Patrick Gwilliam et Pascale Lapointe) s’est illustrée pour leur recette à partir de la mactre de Stimpson. Photo Facebook Festi-GrÎles de la Côte-Nord