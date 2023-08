L’histoire des 3 Saucisses

Les 3 Saucisses, équipe gagnante du concours amateur de BBQ de l’édition 2022 du Festi-GrÎles de la Côte-Nord, voudront récidiver ce samedi. De gauche à droite : Éric Perron. Jean Marchand, Bob le Chef et Mathieu Dagnault. Photo courtoisie

La bouffe sur un BBQ, c’est plus qu’une simple façon de cuisiner pour Jean Marchand. Le Septilien se nourrit aussi des concours en compagnie de ses comparses des 3 Saucisses… et demi.

Les méchouis ont longtemps fait partie du quotidien de Jean Marchand, qui ets directeur-général de GAUMAR Environnement.

En 2017, il est débarqué chez son ami d’enfance, Mathieu Dagnault, dans Lanaudière, pour souligner ces 40 ans.

Au lendemain d’une longe de porc sur la brochette, ce sont les ailes de poulet sur charbon de bois qui ont rempli l’estomac des invités. L’univers BBQ du Septilien, qui aura 47 ans au début septembre, a alors changé.

Jean Marchand et ses comparses Mathieu Dagnault (Repentigny) et Pascal Bourget (Joliette) ont pris part au concours amateur de BBQ de la première édition du Festi-GrÎles de la Côte-Nord. Ils ont remporté les honneurs. Ils ont répété l’exploit l’an dernier, alors qu’Éric Perron (le pourquoi de la demie des 3 Saucisses) a pallié l’absence de Pascal.

« En gagnant lors de la première édition, ça nous a donné une claque dans le dos », de dire Jean Marchand.

Les 3 Saucisses ont par la suite suivi le circuit amateur avec d’autres concours, dont le Challenge Igloo BBQ, à Saint-Appolinaire.

C’est d’ailleurs à cet événement qu’ils ont été sacrés Équipe montante, « un autre bon coup de pied dans le cul… »

Ils ont récemment poussé l’expérience plus loin, prenant part à un premier concours professionnel, la Classique BBQ Labonté, dans le cadre du Festival du cochon de Sainte-Perpétue, qui avait lieu en fin de semaine dernière.

La compétition réunissait trente-trois équipes, dont cinq des États-Unis et deux de l’Ontario. Les 3 Saucisses se sont classées 19e.

« On s’est planté avec les ribs, se désole Jean Marchand. C’est une compétition qui t’amène à un autre niveau. Tu ne peux pas faire d’erreur. »

Il ajoute que son équipe s’est aussi amusée, tout en découvrant et en apprenant. « C’est une belle communauté le BBQ. »

Jean Marchand, Mathieu Dagnault et, en renfort, Éric Perron rivalisaient notamment contre Sugar Daddy Bacon, qui en sera à une première participation au Festi-GrÎles de la Côte-Nord, cette fin de semaine.

L’équipe de Beloeil a terminé première du volet Brisket. « On utilise leurs produits. Ils savent ce que les juges veulent à leur niveau », de dire le Septilien.

Un concours amateur touche deux viandes (ribs et poulet), un de niveau professionnel, quatre (ribs, poulet, brisket et épaule de porc).

Les concours de BBQ à l’extérieur de la région ne sont toutefois pas de tout repos pour Jean Marchand. Il y a la route, mais aussi le fait de ne pas dormir. « La cuisson se fait de nuit. »

Leur marque

Même s’ils ont eu de la misère avec leurs ribs lors de la Classique Labonté, il reste que les côtes levées sont la marque de commerce des 3 Saucisses, puisqu’elles remportent tout le temps (ou presque) un certain succès.

Pour ce qui est du poulet, s’il a longtemps été leur bête noire, Jean Marchand, appuyé de Mathieu Dagnault, dit avoir réussi à trouver leur faille pour en faire une bonne recette.

Le défi le plus important pour les passionnés de BBQ reste la cuisson, « et il ne faut pas déroger des étapes », précise le Septilien.

Oui, faire de la bouffe sur le BBQ a son aspect social, parfois avec une bière, mais c’est aussi du sérieux. « Le pire moment pour nous déranger, ce sont les 30 minutes du turn in. On veut l’effet Wow! de la boîte », ajoute-t-il, et ce, particulièrement en compétition.

Le Festi-GrÎles

Que représente le Festi-GrÎles pour les 3 Saucisses? « C’est là que notre histoire a commencé », exprime Jean Marchand. C’est son ami Mathieu Dagnault qui lui a notamment fait découvrir toutes les possibilités du BBQ.

Il parle aussi d’implication régionale.

« On le fait aussi pour performer avec deux titres gagnés en trois éditions. Les prix sont super intéressants. 5 500$ en prix et bourses l’an passé. »

Il souligne également le calibre relevé de la compétition, avec notamment l’équipe du Riviera et la venue de Sugar Daddy Bacon. L’appréciation de l’événement de cette dernière équipe pourrait ouvrir la porte à d’autres, pour les années futures à venir au Festi-Grîles. Le fameux « Sept-Îles, c’est loin » que reçoit le président du Festival comme réponse pourrait changer. Il se dit content de voir de nouvelles équipes.

La compétition s’amorcera dès 10h, sur le site culturel innu de Uashat samedi, mais le travail aura commencé dans la nuit pour plusieurs.

Onze équipes se feront la lutte. Cette année, en plus des ribs et du poulet, les participants auront à concocter un burger et de la mactre de Stimpson. « Il faut être imaginatif pour attirer les juges », assure Jean Marchand.

Par ailleurs, la viande sur BBQ, c’est plus que pour des concours pour l’homme de Sept-Îles. C’est quatre saisons sur quatre. « J’ai trois fumoirs au camping et j’ai 8 BBQ. »

En hiver, il aime bien le steak dans la braise. Il fait aussi son bacon et son porc effiloché.

Avec toute l’évolution du BBQ, Jean Marchand en est également rendu à faire vieillir sa viande. « C’est deux goûts différents entre la viande vieilli et celle d’épicerie. Le reverse sear (griller à l’envers), c’est du bonbon. »

Sa passion, il l’a fait découvrir, et surtout déguster, aux participants du Côte-Nord Alouette Invitation de curling en mars, servant 180 steaks.

Et si la Côte-Nord a toujours été une région de fruits de mer, Jean Marchand souligne que la passion du BBQ prend de l’ampleur sur la région.