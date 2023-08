Des huîtres cultivées à Anticosti

Après plus de cinq ans de travail, la Ferme Manowin, située à l’île d’Anticosti, est désormais en mesure de vendre ses huîtres.

Ce projet est l’initiative de l’ancien maire de la municipalité de L’Île-d’Anticosti, John Pineault, et sa conjointe. Originaire de la Gaspésie, M. Pineault a côtoyé durant de nombreuses années et a lui-même travaillé dans l’industrie de la pêche et de la mariculture. Voulant développer un projet pour sa retraite, c’est ainsi qu’est venu l’idée de lancer une ferme ostréicole.

« On a regardé différents types de projets comme pour le saumon ou la truite, mais lorsqu’on regardait les caractéristiques d’Anticosti ou les investissements nécessaires, ça ne fonctionnait jamais. On a commencé à regarder les huîtres et on a constaté qu’on pouvait probablement faire une entreprise rentable ici à Anticosti avec cette culture », souligne M. Pineault.

La Ferme Manowin a décidé d’utiliser une technique française. Elle consiste à élever les huîtres sur des tables en métal qui sont boulonnées dans le roc. L’avantage de cette technique est que les huîtres sont exposées à l’air lors des marées basses ce qui permet de faire des interventions sans avoir recours à un bateau.

De plus, lorsque les huîtres sont exposées à l’air, elles doivent se fermer. Cela crée une huître qui est plus charnue, explique John Pineault. Le résultat est une huître qui a un goût unique.

« Elles développent un goût qui est complètement différent de celles du Nouveau-Brunswick, par exemple, notamment en raison de la salinité de l’eau », explique M. Pineault.

Les produits de la Ferme Manowin sont disponibles à la Sépaq d’Anticosti et pour les résidents de l’île. Pour John Pineault, il était important que ce projet puisse contribuer à la sécurité alimentaire de l’île d’Anticosti. La petite entreprise est déjà en discussion avec des restaurateurs de la Côte-Nord pour distribuer ses produits.

Au cours des prochaines années, John Pineault et sa conjointe comptent poursuivre la production. Toutefois, ils veulent garder la petite entreprise à une échelle humaine et ne souhaitent pas augmenter considérablement la production.

Activité touristique

En collaboration avec la Sépaq, la Ferme Manowin offre une activité touristique. Les touristes peuvent donc visiter la ferme pour en apprendre plus sur l’ostréiculture, mais également sur l’histoire de l’Anse-aux-Fraises, le secteur dans lequel est située la Ferme Manowin. Cette activité se conclut avec une dégustation d’huîtres et un verre de mousseux.