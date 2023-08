Un DJ de renom débarque à Sept-Îles

Le site de Dekhockey Sept-Îles vibrera au rythme de la musique électronique ce jeudi 10 août. Bassjackers, qui figurait au 27e rang du Top 100 des DJ sur la planète pour 2022, sera du NordFest.

L’organisation de Dekhockey Sept-Îles devait recevoir la tête d’affiche de Bassjackers, Marlon Flohr, au début juin pour le NordFest, mais l’événement avait dû être reporté en raison des feux de forêt dans la région de Sept-Îles.

Bassjackers, qui a récemment assuré la fermeture du Tomorrowland 2023 en Belgique, festival majeur de musique électronique au monde, débarque à Sept-Îles avant de se produire à Chicago le 11 août et à New York le lendemain.

Il y a près d’un an que Marc et Lewis Theriault avaient réservé le disc jockey néerlandais. Malgré l’annulation en juin, ils ont été en mesure de trouver une nouvelle date.

« On est des passionnés et on a réussi à trouver les contacts pour être capable de le booker. Rendu-là, c’est de la négociation », souligne Lewis.

DJ Carlos Cuba, de Sept-Îles, ouvrira la soirée vers 21h, suivi du Torontois Joe Ghost. Basskjackers fera danser les festivaliers de minuit à 2h.

Les billets, au coût de 50$, peuvent être achetés sur le site de Dekhockey Sept-Îles dès 17h ce soir (9 août) pour éviter de faire la file pour le NordFest du 10 août.

Pour ce qui est de la saison 2023 de DekHockey Sept-Îles, le tournoi de fin de saison se tient du 11 au 13 août. Le 30 septembre, la compétition s’adressera qu’aux filles. Ce rendez-vous aura aussi un volet musical avec la participation de Lendemain de veille.