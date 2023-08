Terminée la double collecte des bacs à Sept-Îles

Incapable de fournir le service de collecte des déchets et matières recyclables sans être mise à mal par des retards fréquents, la Ville de Sept-Îles cesse la double collecte de déchets jusqu’au printemps prochain.

La décision sera effective à partir du 14 août, a annoncé la Ville de Sept-Îles, mercredi. Depuis le début de la saison estivale, les retards et reports de collectes s’accumulent. Lors des journées de collectes planifiées, les citoyens se retrouvent souvent avec des bacs encore pleins au bord du chemin, à la fin de la journée.

Dans les dernières semaines, la Ville et le fournisseur de service, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) ont évoqué des enjeux de main-d’œuvre et d’équipements pour expliquer la situation. Le manque d’opérateurs et le retard dans la réparation de camions, en raison de l’attente de pièces, accentuent la problématique.

La Ville de Sept-Îles affirme être « en mode solution ». La double collecte devait se poursuivre jusqu’au 13 octobre. Elle prend donc fin plus tôt dans la saison.

« Cette solution temporaire vise à restaurer une certaine régularité dans les collectes et à limiter les inconvénients occasionnés par des retards récurrents », mentionne-t-on sur la page Facebook de la municipalité. « Nous savons que votre patience a été mise à rude épreuve au cours des dernières semaines. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration », poursuit-on.

Une version modifiée du calendrier des collectes est disponible ici.

À partir de lundi, les bacs bleus et verts seront à nouveau récoltés en alternance.