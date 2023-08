Le Regroupement Petapan veut poursuivre le travail de collaboration avec le nouveau ministre

Les chefs des Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh, des Innus Essipit et des Innus de Nutashkuan demandent au nouveau ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, de suivre l’exemple de son prédécesseur, Marc Miller, en matière de relations avec les Premières Nations.

« La relation de travail et de confiance avec le ministre sortant des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, avait atteint un niveau de qualité jamais vu avec un titulaire de ce poste », a indiqué le chef de la Première Nation des Innus Essipit, Martin Dufour.

« C’est donc un peu à regret que nous prenons acte de la décision du premier ministre Trudeau de confier de nouvelles fonctions au ministre Miller, puisqu’il a notamment livré la partie fédérale du projet de Traité Petapan pour le 31 mars 2023, tel que promis », a déclaré le chef des Innus de Nutashkuan, Réal Tettaut.

Cela dit, les trois chefs de Petapan tendent la main au nouveau ministre Anandasangaree et lui demandent de poursuivre sa collaboration avec la même volonté d’ouverture sincère aux Premières Nations dont M. Miller a fait preuve durant son mandat.

Ils lui assurent leur sincère collaboration dans ces dernières étapes vers un traité moderne, véritable acte de réconciliation entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des Premières Nations et ouvrant la porte à des relations socioéconomiques constructives pour le Québec et le Canada, particulièrement pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

Enfin, les chefs enjoignent le nouveau ministre à mettre son expertise dans la défense des droits de la personne au profit d’un vigoureux soutien des droits des Premières Nations autour de la table des ministres.

Les chefs de Petapan comptent sur son appui résolu lors des étapes restantes d’ici le paraphe du Traité Petapan et après d’éventuels référendums positifs en faveur de sa ratification.

« Nous espérons rencontrer le nouveau ministre assez rapidement pour discuter du travail à poursuivre sur la voie de la réconciliation entre nos gouvernements respectifs », conclut le chef des Pekuakamiulnuatsh et chef responsable de la négociation du traité, Gilbert Dominique.

Rappelons que le Regroupement Petapan représente les Premières Nations innues d’Essipit, Mashteuiatsh et Nutashkuan dans le processus de négociation territoriale globale en cours avec les gouvernements du Canada et du Québec pour la signature d’un traité.