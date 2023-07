La photo d’archives du mois: contact

Irène Hardy et Anne-Marie St-Onge distribuent des médicaments aux Innus, (1949-1960). Archives nationales à Sept-Îles, fonds Pauline Laurin (P60, S1, SS1, P56). Photo Pauline Laurin (1923-1994)

Cette photo a été prise au cours d’une importante intervention du gouvernement fédéral en matière de services médicaux déclenchée par la nécessité de dépister la tuberculose, ce qui engendra un déploiement d’infirmières en Minganie et en Basse-Côte-Nord.

Pour bon nombre de ces femmes à la fibre aventureuse, il s’agissait d’une occasion de laisser de côté l’hôpital et de partir en mission de santé communautaire sur un territoire éloigné et inconnu.

Prise à La Romaine (Unamen Shipu), cette photo de Pauline Laurin, première infirmière des communautés innues dans le secteur, montre l’infirmière Irène Hardy et l’interprète innue Anne-Marie St-Onge visitant des familles pour distribuer conseils et médicaments en vue des prochains mois de chasse.

Elle témoigne d’un travail conjoint entre professionnelles, mais également de rencontres, devine-t-on, entre femmes soignantes et femmes innues qui, avec leurs connaissances linguistiques et leurs qualités de créatrices de liens, veillaient à l’intégrité et au bien-être de leur communauté.

Pour en savoir plus :

DESSUREAULT, Matthieu, Infirmières chez les Innus, Université Laval, 18 août 2020. https://nouvelles.ulaval.ca/2020/08/18/infirmieres-chez-les-innus-6b7ffcfeda2dd94da5531eb54cc0733c

Fonds Pauline Laurin (P60) conservé aux Archives nationales à Sept-Îles de BAnQ. (https://advitam.banq.qc.ca/notice/822405)

