Un événement pour l’inclusion économique des peuples autochtones à Uashat mak Mani-utenam

Le 4e Cercle économique régional des Premières Nations et du Québec aura lieu dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, les 20 et 21 septembre prochain.

Cet événement rassemblera des élus et des gens d’affaires de la Côte-Nord, issus à la fois des communautés autochtones et allochtones et à pour objectif de favoriser une plus grande inclusion des Peuples autochtones dans l’économie du Québec.

« Cet événement offre une occasion unique de créer des ponts, d’échanger des idées et de forger des partenariats solides », souligne Jonathan Pinette-Grégoire, directeur de la Société de développement économique Uashat mak Mani-Utenam (SDEUM).

Lors de l’événement, des panels et des présentations sur des sujets tels que la cohabitation entre les Premières Nations et le peuple québécois, les ressources naturelles, le tourisme et la culture, ainsi que le développement durable auront lieu.

Les municipalités et entreprises participantes seront également invitées à formuler des engagements à l’égard de l’inclusion économique des Premières Nations, un concept central au mouvement du Grand cercle économique.

« Nous espérons que les engagements qui seront pris favoriseront un développement économique durable et inclusif pour tous », commente M. Pinette-Grégoire.

Le Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec a été lancé en novembre 2021 lors d’un événement du même nom. Le mouvement se déplace maintenant de région en région sous la forme de cercles économiques régionaux.

Pour la tenue d’un tel événement, la SDEUM compte sur plusieurs partenaires.

C’est la minière Minerai de Fer Québec qui est le partenaire majeur de l’événement. La SDEUM cite en exemple l’entreprise pour son engagement « à limiter son impact sur le Nitassinan et son approche innovante » pour l’insertion d’un nombre croissant de ses partenaires innus au sein de ses opérations.

La SDEUM compte aussi sur le soutien d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam et de l’Aluminerie Alouette pour la tenue du Cercle économique.