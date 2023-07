Les Nord-Côtiers au pied du podium

Louanne Aubin et Mercedes St-Onge ont terminé 4e dans la formule végas et seront de retour en action pour le volet individuel vendredi. Photo Facebook

En ce 2e jour du bloc 2, plusieurs de nos athlètes se sont dangereusement approché du podium.

Après sa médaille de bronze en circuit court, Elisabeth Martin est passée bien près de rafler une deuxième médaille alors qu’elle a terminé 4e lors de l’épreuve cross-country sur la piste de vélo de montagne dans le secteur Lausanne du Parc Beauséjour.

Après un premier match difficile au volleyball, l’équipe féminine s’est serré les coudes et a gagné une manche face à Chaudière-Appalaches et Laval, s’inclinant en trois manches lors des deux parties.

Après une défaite contre leurs rivaux de l’Est-du-Québec chez les hommes, nos volleyeurs ont fait preuve de caractère gagnant la dernière partie de la journée en trois manches contre l’Abitibi-Témiscamingue, obtenant par le fait même leur billet pour la ronde des médailles.

Louanne Aubin et Mercedes St-Onge ont terminé 4e dans la formule végas et seront de retour en action pour le volet individuel vendredi. Chez les hommes le duo composé de Vincent Larouche et Louis Gauvin a terminé 14e.