Blessé gravement à Miami, un jeune de Baie-Comeau largué par ses assurances

La vie d’Alexis Gagné a basculé la nuit du 19 au 20 juillet à Miami en Floride. Le jeune homme de 18 ans a organisé un voyage pour vivre un festival de hip-hop avec ses amis. Arrivé à destination, Alexis a fait une chute de 10 mètres où sa tête et son côté droit ont encaissé l’arrivée sur des roches.

Transporter en ambulance à l’hôpital le plus près, il a été rapidement admis aux soins intensifs. Alexis a été pris en charge pour une fracture du crâne, côtes cassées, poumon perforé, clavicule droite cassée, fracture du bassin, blessure au rein et pour 3 vertèbres de la colonne atteintes sérieusement.

En pleine nuit, Caroline et Danny Gagné, les parents d’Alexis ont reçu un appel et ont compris par un urgentologue américain ce qui se passait. Ils ont donné leur accord pour prodiguer tous les soins nécessaires afin de remettre sur pieds leur miraculeux fils.

48 h plus tard, promettant des nouvelles de façons régulières, l’urgentologue a demandé à la famille de rapidement se rendre au chevet de leur fils puisque celui-ci était dans un état critique dû à une accumulation de sang dans ses poumons.

Depuis ce temps, la famille a pris la décision que la maman et le grand frère du jeune homme seraient sur place afin de l’aider et le soutenir dans cette terrible épreuve. Le papa et le jeune frère sont restés au Québec afin de faire avancer le dossier pour le retour de leur garçon.

Alexis est tombé précisément de ce pont, tout juste à droite de l’image le 19 juillet à Miami. PHOTO PIXABAY

Des assurances qui refusent de payer

Comble de malheur, les assurances que Alexis a contractées lors de l’achat de son voyage refusent de payer la facture qui s’accumule à coup de dizaines de milliers de dollars. 58 mg d’alcool/100 ml de sang ont été détectés, ce qui équivaut à 0,05. Ce taux s’explique par une consommation prise au condo loué quelques heures avant la chute. La décision de ne pas payer de la part de l’assureur est en lien avec l’âge de la victime soit moins de 21 ans. Même si le jeune homme était à pied, l’assureur considère illégal d’avoir une seule goutte d’alcool en terre américaine.

Une campagne de sociofinancement pour aider la famille

Cindy Gagnon, membre de la famille d’Alexis s’est précipité à demander de l’aide sur les réseaux sociaux en organisant une campagne de sociofinancement avec un Go Fund Me. En toute transparence, Mme Gagnon demande l’aide de la population pour permettre à la famille d’être en mesure de payer tous les soins à l’étranger, d’être auprès de lui, d’organiser le retour d’Alexis en avion et de continuer de l’accompagner dans son rétablissement ici au Québec.

Un avenir prometteur

Le jeune homme de dix-huit ans est décrit par sa mère et la cousine de celle-ci comme un garçon discret, travaillant, indépendant et autonome. Alexis Gagné a été admis en technique policière au Cégep de Baie-Comeau cet automne. Il est un amateur des arts, danse et adore le hip-hop. La famille d’Alexis remercie la vie de le savoir encore en vie et espère de tout cœur qu’il pourra réaliser ses rêves en santé dans un avenir réaliste.