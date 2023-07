Une deuxième Trail pour Marjo

Il faudra sortir des sentiers battus et encore plus du bitume pour courir le 3 septembre. C’est la 2e édition de la Trail pour Marjo qui est à l’horaire, au Centre de plein air du lac des Rapides de Sept-Îles. Cette course est un hommage à Marjolaine Tremblay, passionnée de course à pied, décédée en mars 2021. Elle se tiendra au profit de l’Élyme des sables.

Les distances pour la Trail à Marjo sont le 21, le 14, 7, le 2,5 (10 ans et plus) et le 1 km (6 à 9 ans), ainsi que le 500 m (5 ans et moins). À noter que les parents peuvent accompagner les enfants de 9 ans et moins à leur course. Ils ne doivent cependant pas s’inscrire dans la catégorie du jeune.

Les inscriptions se prennent via eventbrite.com (Trail pour Marjo). Sur le site, il sera possible d’obtenir le coût pour chacune des épreuves.

Par ailleurs, l’organisation de la Trail pour Marjo cherche également des bénévoles pour la journée de l’événement du 3 septembre. Les besoins sont notamment au niveau de la signalisation, du stationnement, des premiers soins, du montage/démontage et du ravitaillement.

Les dons possibles pour ceux et celles qui ne pourraient prendre part à la course et qui veulent soutenir la cause rattachée à la Trail pour Marjo peuvent le faire via le site des inscriptions.