Réaliser un dernier rêve

Jimmy-James Grégoire a pu cocher le dernier souhait sur sa liste de moments importants à vivre avant de s’envoler paisiblement le 24 juillet, comme il l’a choisi.

Le garçon de 21 ans, atteint d’une amyotrophie spinale progressive sans traitement curatif, caressait le rêve de voir Simple Plan, son groupe préféré, en spectacle.

Pour le voir, il l’a vu. Une place en arrière-scène a été réservée pour lui et les personnes qui l’accompagnaient, une rencontre en privé a été organisée avec le quatuor, une chanson a été jouée juste pour lui pendant le spectacle et la foule l’a acclamé en hurlant le nom de « Jimmy, Jimmy » comme s’il était le cinquième membre du groupe.

« C’était beau, c’est de belles personnes, ils sont sympathiques au boute », a-t-il dit avec émotion quelques minutes après sa rencontre avec ses idoles le 7 juillet à Baie-Comeau. Ce geste généreux représente beaucoup pour lui.

Jimmy-James s’est dit nerveux avant de les rencontrer, mais l’arrivée des rockstar l’a apaisé et tout s’est déroulé au-delà de ses espérances. Jimmy raconte même avoir eu droit à un solo de guitare de Jeff Stinco.

« Je suis content pour moi », a laissé tomber le Septilien encore sous les hautes émotions. « C’est des sensations fortes, c’est l’fun », a-t-il renchéri.

Jimmy-James a pu partager ce moment plus longuement avec Pierre Bouvier et Jeff Stinco, ses deux membres préférés du groupe. Des conversations sur leur vie personnelle ont coulé naturellement.

Simple Plan touché

« C’est touchant, on est content de lui amener un petit peu de bonheur en pouvant faire ça pour lui, ça nous fait chaud au cœur », a confié Pierre Bouvier questionné par Le Manic avant de rencontrer Jimmy-James Grégoire.

Jeff Stinco raconte que « le rôle de la musique c’est aussi ça, c’est d’accompagner les gens dans tous les moments de leur vie. Je suis content de savoir que notre musique l’a accompagné et l’accompagnera jusqu’à la toute fin », a-t-il exprimé. « Ça rend très humble de savoir la différence qu’on a faite pour lui », a ajouté Chuck Comeau.

Simple Plan se donne la mission et le devoir de poser des gestes comme celui-ci, et ce, depuis le tout début de sa carrière. « Vivre ce genre de situation nous aide à nous aussi et nous permet de devenir de meilleures personnes », a conclu le batteur.

En collaboration avec Sylvain Turcotte