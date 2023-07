Direction les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord

Les communautés de la Côte-Nord seront bien représentées pour les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, avec une quarantaine de jeunes. La 10e édition se déroulera du 15 au 23 juillet en Nouvelle-Écosse.

Les 43 athlètes de Uashat mak Mani-utenam, Ekuanitshit/Mingan, Pessamit, Pakua Shipi, Nutashkuan et Kawawachikamach représenteront l’équipe de la Porte de l’Est et du Nord, soit la délégation pour les communautés autochtones du Québec.

Ils seront à l’œuvre soit en athlétisme, en badminton, en golf, en natation, en softball ou en volleyball.

Leelou Vollant et Mercedes St-Onge sont parmi les athlètes de Uashat mak Mani-utenam. La première sera en action en natation, la seconde en golf. Mercedes portera d’ailleurs le drapeau de sa délégation pour la cérémonie d’ouvertures. Les deux enchaîneront les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord avec les Jeux du Québec, qui s’ouvrent le 21 juillet à Rimouski.

La nageuse est anxieuse face à ce rendez-vous en Nouvelle-Écosse. « C’est stressant, mais c’est le fun. J’ai hâte. C’est gros Halifax, il y aura beaucoup de monde », a-t-elle dit au sujet de cette première expérience.

Leelou, pour qui le 50 m libre est son épreuve de prédilection, souhaite améliorer ses temps et aussi faire de nouvelles connaissances.

L’athlète âgée de 14 ans a hâte aussi de vivre les Jeux du Québec. « Il y a plus de monde que je connais -là. »

Il y a déjà quatre ans environ qu’elle fait de la compétition. Elle se souvient du temps qu’elle nageait avec une ceinture d’hippopotame et aussi qu’elle plongeait tête première dans l’eau, au grand étonnement de ses amis.

Au volley

Ismaël Fontaine de Uashat mak Mani-utenam et Blake Desterres Vollant de Pessamit avaient tous les deux espoir de prendre également part aux Jeux du Québec. Ils ont toutefois été retranchés.

Ils vivront tout de même les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord.

« Ce sera trippant comme expérience à Halifax. Je rencontrerai d’autres Autochtones. Ça amène une fierté d’avoir été choisi. Ça démontre aux autres générations que tout est possible », a fait savoir Ismaël Fontaine, qui n’a pas souvent l’occasion de sortir de la région. Pour l’aspect volley, il sait que le niveau sera très élevé. L’équipe de la Porte du Nord et de l’Est n’a pas eu l’occasion de tenir d’entraînement depuis le camp de sélection en octobre.

Le volleyeur âgé de 16 ans a aussi hâte d’en apprendre sur l’histoire des Autochtones aux États-Unis, habituée à celle au Canada. « On pourra voir comment eux vivre. » Quant à Blake Desterres Vollant, ce sera aussi une nouvelle étape dans son cheminement sportif, lui qui s’adonne au volleyball depuis près de six ans. « C’est ma plus grosse expérience de m’être rendu là.

Les compétitions des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord se tiendront sur 21 sites à Kjipuktuk (Halifax), Dartmouth, la Première Nation de Millbrook et Sipekne’katik. Ils rassembleront plus de 5 000 athlètes, entraîneurs et membres du personnel de plus de 756 Premiers Peuples qui célébreront, partageront et renoueront les liens par le biais du sport et de la culture.

Athlètes des communautés de la Côte-Nord – Délégation Porte du Nord et et l’Est

Uashat mak Mani-utenam : Marley St-Onge Pinette (athlétisme), Mikael Mckenzie (athlétisme), Pishimuss Vollant-Roy (athlétisme), Aby-Gaëlle Jerome (badminton), Angel Vollant (badminton), Penute Malleck-Rich (badminton), Malakail Yacob Gregoire (badminton), Marcel William Ambroise (softball), Mercedes St-Onge (golf), Leelou Vollant (natation), Bryan Ashini (volleyball), Gabrielle Fontaine (volleyball), Ismaël Fontaine (volleyball), Jeffrey St-Onge Pinette (volleyball), Shayanna St-Onge Fontaine (volleyball) et Tristen Mayo (volleyball)

Ekuanitshit/Mingan : Jesse-Joe Brooklyn Rich (badminton), Madden Mestokosho-Napish (badminton), Maniten Maria Michel-Mollen (badminton), Menina Mestokosho (badminton), Nelly Marilou Napess-Basile (badminton), Éliane Pietacho (volleyball) et Mikuan Emeraude Malec (volleyball)

Pessamit : Ély Madison Rock (athlétisme), Hugo Picard Copeau (natation), Anaïs Picard (volleyball), Blake Desterres Vollant (volleyball), Charles Hervieux Rock (volleyball), Charles-Étienne Riverin (volleyball), Émilie Vollant (volleyball), Juliette Minaniss Picard (volleyball), Kerry-Ann Bellefleur (volleyball), Kylann Pietacho (volleyball), Maély Canapé (volleyball), Mathis Bacon (volleyball), Mathys Loïc Rock-Washish (volleyball), Matt Crépeau Hervieux (volleyball), Meeka Vollant (volleyball), Robin Hervieux-Riverin (volleyball) et Sheila Kate Hervieux (volleyball)

Pakua Shipi : Shatshitun Mestokosho (volleyball)

Nutashkuan : Abigaelle Ishpatao (volleyball)

Kawawachikamach : Kellyann Neron (volleyball)