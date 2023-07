La Septilienne Mélodie Bouchard à l’écoute d’entraîneurs de la LNH

Mélodie Bouchard a encore plus de bagages dans ses coffres d’entraîneure. La Septilienne a récemment été invitée au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Elle a surtout assisté à des conférences avec des entraîneurs du circuit Bettman.

Elle doit sa présence à Nashville à François Cloutier, un des hommes derrière le Centre de développement PAC (performance – athlétique – cognitif) dont profitent les hockeyeurs du programme de l’Atanukan, de l’école Manikanetish de Uashat.

ITUM a donné son aval pour envoyer son entraîneure du M13 au repêchage de la LNH.

Le 26 juin, Mélodie Bouchard a eu l’occasion de renouer avec ses anciennes entraîneures d’Équipe Canada pour les Universiades, notamment Stacey Colarossi, Kelly Paton et Jessica Campbell. Elle a aussi parlé avec Kristen Bowness, qui s’occupe du développement pour les Prédateurs de Nashville.

C’est surtout le 28 juin qu’elle a vécu une expérience qui lui profitera dans ses fonctions. Elle a eu l’occasion de discuter avec des entraîneurs de la LNH et d’assister à des conférences.

« C’était débile », a-t-elle dit, pour décrire cette journée.

Lors des différentes séances, elle a eu l’occasion d’échanger avec les entraîneurs présents par périodes de douze minutes.

« Moi, j’ai beaucoup écouté. Je prenais en notes toutes les petites choses pour être une meilleure coach », a-t-elle raconté.

« Ils ont commencé où nous on a commencé. On a tous des expériences différentes. »

Mélodie Bouchard s’est beaucoup vue en Travis Green (assistant-entraîneur des Devils du New Jersey), un entraîneur émotif et impulsif.

Elle a entre autres discuté avec Joe Sacco (assistant-entraîneur des Bruins de Boston) sur comment choisir son groupe de leadership.

« Tout était intéressant, tout le bagage que tu acquiers. Ça fait juste te nourrir, te donner le goût d’aller tout de suite coacher », a-t-elle mentionné.

Les rencontres qu’elle a eues font aussi dire à la Septilienne qu’elle doit rester elle-même comme entraîneure, tout en s’améliorant.

« Je dois me baser sur mon bagage et m’entourer de personnes autant passionnées que moi. C’est la passion qui fait la coach que je suis, qui veut développer le potentiel des jeunes et qui est exigeante. ITUM fait ça pour le développement des jeunes et il croit en moi. »

Mélodie Bouchard y retournerait « demain matin » vivre ce genre d’expérience. « Il y a trop de positifs. Je suis reconnaissante (envers ITUM et le Centre de développement PAC) d’avoir été là. »

Le repêchage

Mélodie Bouchard a aussi pu assister à la première ronde du repêchage, le 28 juin. Il s’en est fallu de peu pour qu’elle rate le début de la séance… et la sélection du prodige Connor Bédard.

Elle était au restaurant, quand elle a réalisé qu’elle avait confondu l’heure de l’événement avec l’heure de l’Est.

«J’ai couru ma vie pour arriver à temps et entendre »The Chicago Blackhawks are proud to selected« … ».

« C’est excitant le repêchage, de voir les familles et les jeunes vivre leur rêve. On voit les émotions.»