(PHOTOS et VIDÉO) Festival Eau Grand Air : le country en mode rock pour clôturer cette édition record

Les chapeaux de cowboy et les vestes carottées étaient à l’honneur samedi soir au parc des Pionniers de Baie-Comeau. Toutes les générations se sont donné rendez-vous pour conclure cette huitième édition qui fut une année record de toute l’histoire du festival Eau Grand Air.

L’artiste au potentiel international, Matt Lang, s’est jeté dans le vide devant 3 000 conquis hier soir au parc des Pionniers. En entrevue au journal Le Manic, l’homme a confié essayer du nouveau matériel pour le spectacle attendu de la soirée. « À soir, on casse un nouveau show, ce sera la troisième fois qu’on le fait », a lancé avec fébrilité l’artiste de 32 ans.

L’ancienne tournée More était réputée pour être particulièrement festive, mais le country boy en a promis encore plus pour celle-ci qui n’a toujours pas de nom officiel. « On se demande encore comment on va appeler ça, peut-être que ce sera All Night Longer », a raconté en riant Matt Lang. Ce possible nom est une nouvelle chanson tirée du prochain album que les festivaliers de Baie-Comeau ont eu la chance d’entendre.

En plus de plusieurs chansons inédites fraîchement écrites à Nashville dans les dernières semaines, Matt Lang et son équipe y sont allés d’un répertoire connu avec ses chansons Getcha, Water Down The Whiskey, Love Me Some You, Only a Woman et évidemment, In the Bar qui a été interprété comme troisième rappel.

Il a également joué plusieurs reprises rock à sa couleur telles que Hurts So Good et Enter Sandman. « Je suis un gars de région et c’est en région qui a le meilleur monde », a-t-il clamé à la foule en la remerciant d’être au rendez-vous.

Guylaine Tanguay s’est éclatée sur la scène du parc des Pionniers samedi soir. PHOTO KASSANDRA BLAIS

Faire danser la foule

Guylaine Tanguay qui est connue comme la reine du country au Québec a préparé un spectacle spécialement pour les festivals d’été qui a fait danser la foule plus d’une fois hier soir. « Je me permets d’aller dans du rock. À 50 ans, je ne serai assurément pas plus sage sur une scène, au contraire », a confié l’artiste au Manic.

Elle a pris plaisir à offrir plusieurs reprises qui ont été marquantes dans sa vie. Les festivaliers ont pu reconnaître le son des Rolling Stones, de Johnny Cash, Shania Twain tout en passant par AC/DC et Elvis.

Guylaine Tanguay est allée jusqu’à s’amuser avec des reprises de Rock et Belles Oreilles en y ajoutant une touche country. La foule a même entrepris plusieurs danses en ligne pendant la prestation.

L’artiste nord-côtier Scott-Pien Picard a lui aussi permis au public de faire connaître son nouvel album Pekuaiapu, qui signifie en ancienne langue innue visionnaire « celui qui trace le chemin ».

L’un des moments marquants du début de soirée est lorsque le public provenant de différentes cultures s’est rassemblé pour se déplacer sur le site en offrant une danse traditionnelle innue avec la musique de l’artiste autochtone de 26 ans.

Un CA acclamé pour son travail

C’est tout juste avant l’arrivée de Matt Lang que les sept membres du conseil d’administration du festival Eau Grand Air ont été présentés. Applaudi chaleureusement par les 3 000 festivaliers, leur opiniâtre travail a été également souligné par tous les artistes qui ont foulé les planches du parc des Pionniers durant les trois jours de festivités.

Les réseaux sociaux sont également bondés de commentaires positifs salués par le travail de ceux-ci et par l’envergure du festival présenté pour cette huitième édition. L’année 2023 s’est avérée une édition record puisqu’un grand total de 9 700 festivaliers ont assisté aux trois soirs de prestations.

Matt Lang a commencer son spectacle en interprétant Hurts So Good. VIDÉO ANNE-SOPHIE PAQUET-T

