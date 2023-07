L’Omnium dans l’vent met la table au Volley-Soleil

Ils sont nombreux à avoir des coups de soleil, fruit de la belle température de la fin de semaine pour l’Omnium dans l’vent sur la plage de la rivière Moisie.

« Ç’a super bien été. On a eu deux journées de gros soleil », a fait savoir Zéa Blackburn, responsable des communications de ce tournoi de volleyball de plage qui en était à une 35e édition.

Pour faire honneur à son nom, il y avait de bons vents le dimanche à l’Omnium.

Avec une participation record de 274 équipes, soit 161 pour le samedi (2×2 hommes/femmes et 4×4 femmes participation) et 113 pour le dimanche (2×2 mixte et 4×4 mixte participation), il y avait de l’action sur 31 terrains sur le sable de la plage de la rivière Moisie.

La première journée s’est terminée plus tard que prévu, soit vers les 20h30. « Il a fallu faire la compilation papier, mais pour le dimanche on était prêt », a mentionné Mme Blackburn.

En raison de l’absence de certains membres du comité, d’autres ont fait de multitâches.

Deevack (James Cormier Monger) et Will Verreault ont assuré le volet musical avec leurs prestation respectives le vendredi et le samedi avec de bonnes participation du public.

Volley-Soleil

La 40e édition du Volley-Soleil est le prochain rendez-vous au calendrier sur le même site. Il se déroulera les 5 et 6 août. Les inscriptions s’ouvrent le lundi 10 juillet.

Les catégories sont le 2×2 Hommes et Femmes dans les classes Compétition et Récréation ainsi que le 4×4 Femmes Participation. La journée du samedi est consacrée aux préliminaires, celles du dimanche aux éliminatoires.

Gardant secret les invités pour les spectacles de musique du vendredi et du samedi, l’organisation parle de belles surprises pour cette édition anniversaire.

Le comité est conscient que les dates tombent en même temps que celles du Festival Innu Nikamu, mais « on n’est pas loin », a dit Zéa Blackburn, espérant de bonnes foules lors des soirées. « On est à la merci des Jeux du Québec pour avoir les jeunes pour nous aider ».