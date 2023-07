L’Omnium dans l’vent pour réchauffer la plage

C’est samedi et dimanche que l’Omnium dans l’vent occupera la plage de la rivière Moisie pour sa 35e édition. Pas moins de 274 équipes, une participation record, sont inscrites pour les deux jours de ce tournoi de volleyball de plage.

« On s’attend à une belle édition », a fait savoir la responsable des communications de l’Omnium dans l’vent, Zéa Blackburn. Elle explique l’engouement par le fait que les gens sont contents d’être sortis de la pandémie.

L’Omnium, de retour pour une deuxième année après le contexte de la COVID-19, met la table au Volley-Soleil au calendrier les 5 et 6 août.

Pour le tournoi de cette fin de semaine-ci (8 et 9 juillet), James Cormier, alias Deevak, et Will Verreault seront en prestations musicales, soit respectivement vendredi et samedi.

Quant au Volley-Soleil, sous le thème des années 80’, les inscriptions s’ouvriront le lundi 10 juillet. L’organisation promet une grosse édition pour sa 40e, mais garde la surprise pour les artistes invités.