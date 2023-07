Sept-Îles veut développer le hockey féminin

Ils sont plusieurs sur la Côte-Nord à vouloir faire progresser le hockey féminin. L’Association du hockey mineur de Sept-Îles (AHMSI) n’y fait pas exception.

Caroline Dallaire est non seulement une « hockey mom », mais elle s’impliquera au sein de l’AHMSI comme gouverneure pour le volet féminin.

Son plan est d’offrir une pratique par semaine à toutes les filles inscrites à Sept-Îles, des catégories M9 à M18.

Les entraînements faciliteront la formation et la préparation des équipes nord-côtières en vue de la Coupe Chevrolet (Championnat provincial).

Elle travaillera en collaboration avec Tania Bossé, vice-présidente hockey féminin pour l’est à Hockey Côte-Nord.

« On veut attirer plus de filles, avec comme but d’avoir un jour des équipes féminines. On veut développer les jeunes filles et avoir plus de temps de glace pour elles. Être rassemblées entre filles, c’est différent. Elles se donnent encore plus », soutient Mme Dallaire.

Elle espère également la participation d’équipes féminines aux tournois dans la région.

Éventuellement, l’objectif de Mme Dallaire est que les hockeyeuses nord-côtières profitent des débouchées qui s’offrent à elles.

« On veut qu’elles aient le plus de voies possibles et de modèles. »

Si Caroline Dallaire a décidé de s’impliquer dans le développement du hockey féminin, c’est que sa fille Éloïse Boulet a fait le choix de ce sport, après avoir joué aussi à la ringuette.

« Elle aime mieux le hockey, ça bouge plus. »

Les inscriptions pour la saison 2023-2024 de l’AHMSI sont déjà lancées. Elles se prennent jusqu’au 29 août (lien au facebook.com/AHMSeptIles).

Par ailleurs, une journée de hockey 100% féminine est à l’horaire sur l’est de la Côte-Nord, pour le 2 septembre, à Port-Cartier.

L’événement s’adresse aux joueuses des catégories M11, M13 et M15. L’invitation est aussi lancée à celles qui évoluent à la ringuette.

Pour les M15, il s’agira d’une première étape importante en vue des Jeux du Québec – Hiver 2024 qui auront lieu à Sherbrooke.

Pour information : femininhockeycotenord@gmail.com. Pour l’ouest, cet événement 100% féminin se tiendra le 6 janvier.