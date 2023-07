Les aînés ont chaud à la Résidence Gustave-Gauvreau 

Le CISSS de la Côte-Nord procède à l’installation de climatisation à la Résidence Gustave-Gauvreau du CHSLD de Sept-Îles, mercredi, pour faire face à la chaleur intense qui affecte les aînés et le personnel de l’endroit.

Une température moyenne de 27,5°C a été rapportée mercredi matin, à l’intérieur de la Résidence Gustave-Gauvreau du CHSLD de Sept-Îles. Des aînés et du personnel ont rapporté des inconforts.

À l’extérieur, le mercure atteint 24°C et un ressenti de 30°C sur le territoire. La situation a poussé l’établissement à prendre des mesures rapidement.

« Il y aura ajout de climatisation dans des environnements communs et stratégiques pour le personnel et les usagers », a confirmé au Journal le CISSS de la Côte-Nord. « Une première vague d’installation aura lieu dans les prochaines heures et se poursuivra d’ici le 11 juillet 2023. »

Des congélateurs ont été placés sur les étages, afin de rendre disponibles des débarbouillettes mouillées pour rafraîchir les résidents.

Les résidents sont hydratés aux 20 minutes et les travailleurs doivent faire de même.

« Il est demandé au personnel de prendre des pauses surtout après un soin prolongé (bain, toilette au lit) et d’alléger leur tenue vestimentaire (pantalon court). »

Le CISSS a un projet global pour mettre aux normes la ventilation et la climatisation de la Résidence. Ce projet commencera en 2024, indique-t-on.