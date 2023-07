De l’intérêt pour une ligue junior A

Au-delà du Senior AA ou des ligues de « garage », il y a une autre option qui pourrait se présenter aux hockeyeurs après le M18. Les associations de hockey mineur de Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau sondent actuellement l’intérêt pour du Junior A.

« Ça permettrait aux joueurs qui sortent du midget de jouer plus longtemps et ça leur donne un deux, trois ans de plus pour être prêts mentalement et physiquement s’ils veulent continuer dans le Senior », a mentionné Yan Leblanc, président de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles.

Ce n’est pas la première fois que ce projet de ligue junior A est dans l’air, mais cette fois-ci semble la bonne. « Depuis que je suis au hockey mineur, c’est la première fois qu’on se rapproche d’une vraie équipe », a-t-il ajouté

Au milieu de la semaine dernière, M. Leblanc avait déjà une liste d’une douzaine de joueurs et un gardien. Il ne manque qu’un entraîneur. L’équipe septilienne pourrait s’entraîner en même temps que les hockeyeurs M18 AA des Nord-Côtiers.

À Port-Cartier, l’intérêt est également là. « J’ai une dizaine de jeunes qui se sont manifestés à date », a fait savoir, mercredi dernier, Guy Fournier. Il a aussi ajouté que les joueurs pourront également évoluer dans les ligues adultes.

Pour que le projet du junior A soit intéressant, le président du hockey amateur de Port-Cartier soutient que ça prendra des entraîneurs sérieux.

Selon ses dires, le calendrier de rencontres entre les formations en serait un d’environ huit parties, à l’image du Senior AA.

M. Fournier parle aussi de la possibilité qu’il y ait formation d’une équipe de sélection régionale, à la fin de l’année, pour qu’elle puisse aller au provincial. « La classe reste à déterminer. »

L’Association du hockey amateur de Havre-Saint-Pierre tâte aussi le terrain du côté des joueurs intéressés.

La venue du Junior A est vu d’un bon œil par Raphaël Jomphe, directeur général adjoint et porteur de bien d’autres chapeaux chez les Marchands Senior AA.

« Je trouve que c’est un excellent tremplin entre le hockey mineur et le senior. C’est très positif pour le hockey nord-côtier, de voir des gens pousser pour du hockey compétitif après le M18 », a-t-il dit, tout en attendant d’en savoir plus sur le projet.

« Pour le joueur, c’est une bonne façon de continuer son développement. Ça lui donnerait plus d’expérience avant de possiblement venir nous épauler côté senior dans le futur. »

La réponse à Baie-Comeau était aussi intéressante. Depuis la publication de l’appel d’intérêt sur les réseaux sociaux le 21 juin, un total de 13 athlètes a manifesté son intérêt, dont un gardien de but. Un entraîneur a aussi levé la main, ce qui réjouit Martin Gagné de l’Association du hockey mineur. Il souhaite signer un maximum de 22 contrats.

Les joueurs âgés de 18 à 21 ans intéressés par les offres sont invités à communiquer par Messenger avec leur association locale.