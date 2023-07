Un trou d’un coup au Défi Ste-Marguerite

Ce ne sont pas les gagnants qui retiennent l’attention du Défi Ste-Marguerite, tournoi de golf présenté le samedi 1er juillet, mais un trou d’un coup.

Pour la quatrième fois de sa carrière, Martin Boudreault, le père de François, le nouveau professionnel du Club de golf Sainte-Marguerite, a envoyé sa belle dans la coupe d’une seule frappe sur un des par 3 du parcours.

C’est au trou #8, d’une distance de 169 verges, qu’il a réalisé l’exploit avec un fer 5. Avec cet accomplissement, Martin Boudreault compte un trou d’un coup sur chacun des par 3 du Club Sainte-Marguerite, soit au 4, au 8, au 11 et au 14.

Golf Québec ne tient pas de décompte des trous d’un coup, mais parole de François Boudreault, « un dans une vie c’est déjà rare, et quatre sur des trous différents, c’est encore plus rare. »

Pour ce qui est du tournoi, tenu que sur une seule journée en raison de la météo annoncée pour le 2 juillet, il s’est joué en formule Deux balles, meilleure balle pour le premier neuf et en formule Continuous Mulligan pour les trous 10 à 18. Il y avait 80 joueurs inscrits.

Les duos gagnants sont ceux de Gilles Lévesque et Michel Bérubé pour le AA (pointage 71), de Denis Laflamme et Gaétan Pitre pour le A (68), de Simon Dallaire et Laura Dallaire pour le BB (71) et d’Alain Michaud et Caroline Dubé pour le B (76).

Les prochains tournois compétitifs du Club Ste-Marguerite sont la Coupe des Générations du 21 au 23 juillet et la Coupe Côte-Nord le 6 août. Il y aura également la première édition de l’Omnium féminin pour l’Élyme des sables le 25 août.

L’équipe de Golf Mag, émission diffusée sur les ondes de TVA Sports, s’amènera sur la Côte-Nord pour des tournages à Forestville, Baie-Comeau et Sept-Îles. La visite de la nouvelle animatrice Sylvie Sylvie Schetagne au Club Ste-Marguerite sera le 27 juillet.