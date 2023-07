Un 9e Cyclo Tour SP

Les cyclistes sont invités à enfourcher leur vélo pour la 9e édition du Cyclo Tour SP.

Le 19 août, ils pourront se surpasser en vue de bâtir un monde sans sclérose en plaques.

Deux défis sont proposés aux participants, soit l’aller-retour Sept-Îles/Port-Cartier pour 130 km, ou le trajet jusqu’au barrage SM2 pour 70 km. Qu’importe la distance, il y aura différents groupes pour la vitesse.

Le départ se fera à 9h, de la tente jaune du Vieux-Quai.

Le Cyclo Tour SP comprendra aussi un volet familial avec des activités visant à informer la population sur la maladie de la sclérose en plaques.

Les inscriptions se prennent via le cyclotoursp.ca.

Il est également possible de faire un don pour la cause ou à un participant via le lien. Vous pouvez obtenir plus de renseignements via le www.facebook.com/SocieteSPCN.

La section Côte-Nord de la Société canadienne de la sclérose en plaques mise sur Rio Tinto IOC comme partenaire.