Deux Septiliens au camp du Drakkar

Alex Huet et Éloi Verret seront du camp d’entraînement du Drakkar de Baie-Comeau en août. Photo : Sébastien Miousse / Photo : Facebook Élites de Jonquière

Alex Huet et Éloi Verret auront l’occasion de se faire valoir au camp du Drakkar de Baie-Comeau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en août.

Entraîneur au sein du programme des Nord-Côtiers, Louis-Philippe Canuel a milité auprès de l’organisation baie-comoise pour que les deux Septiliens soient invités.

« J’ai un peu poussé pour que les gars puissent se faire valoir et ils ont reçu la bonne nouvelle hier (24 juin) », a-t-il fait savoir.

Alex Huet, qui a évolué avec les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles Senior AA lors de la dernière saison, voit ça comme une opportunité.

« Je vois l’invitation comme une chance que beaucoup de jeunes espèrent avoir dans leur carrière de hockey et j’en suis très reconnaissant », a-t-il dit.

Sans pour autant avoir d’attente, l’attaquant de 19 ans entend montrer sa valeur.

« Je n’ai vraiment rien à perdre à me présenter au camp et je suis là pour tout donner. Je me définis comme quelqu’un de travaillant, qui joue surtout à l’aide de ma vitesse », a mentionné le hockeyeur de 5’7.

En vue du camp du Drakkar, Alex Huet se préparera sous la supervision de Louis-Philipe Canuel autant hors glace que sur la glace. S’il ne réussit pas à se tailler un poste, le Septilien verra où la vie va le mener pour d’autres options.

Éloi Verret, qui a enfilé les couleurs des Élites de Jonquière M18 AAA lors de la saison 2022-2023, se dit aussi reconnaissant face à cette invitation au camp d’entraînement du Drakkar.

« Mes intentions sont de leur forcer la main, leur montrer que je suis un travaillant et que je suis prêt à tout pour atteindre le niveau supérieur et tout faire pour prendre la chance que le Drakkar me donne », a-t-il fait savoir.

D’ici à ce qu’il débarque à Baie-Comeau, l’attaquant de 17 ans profitera des services du préparateur physique Jérôme Poirier et des entraînements de Louis-Philippe Canuel sur la glace. « Je vais faire tous les détails à la lettre. » S’il ne perce pas l’alignement du Drakkar, Éloi Verret rejoindra les Jeannois du Collège d’Alma (RSEQ D1 collégial).