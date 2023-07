Un joueur des Capitals de Washington à l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis

La direction de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis de Sept-Îles aura de la grande visite pour sa 39e édition qui se déroulera du 24 au 28 juillet. Parmi ses moniteurs, il y aura Pierrick Dubé, Ann-Sophie Bettez et Kim Deschênes.

Pierrick est le fils du Septilien Roger Dubé. L’attaquant a évolué une grande partie de la dernière saison avec le Rocket de Laval de la Ligue Américaine, club école des Canadiens de Montréal.

Le 1er juillet, ouverture de la période des joueurs autonomes, il a paraphé un contrat de deux ans, à deux volets (LNH/AHL), avec l’organisation des Capitals de Washington.

La Septilienne Ann-Sophie Bettez, membre de la Force de Montréal (Premier Hockey Federation) débarquera dans sa ville natale en compagnie de sa coéquipière Kim Deschênes.

Une autre fille au parcours intéressant sera du personnel de moniteurs. Il s’agit de Mélodie Bouchard qui a joué dans les rangs universitaires avec les Gee Gees d’Ottawa.

Sur la glace, il y aura 120 participants. « On ne veut pas dépasser ce chiffre dû à la limite de nos installations et afin de respecter un ratio acceptable de staff/participants dans le but d’offrir un meilleur apprentissage », mentionne Tommy Lapierre.